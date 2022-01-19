Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'den eleştirilere yanıt: Yalan haberlere itibar etmeyin, devlet işinin başında

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kar yağışı nedeniyle trafiğe kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nurdağı kısmında yürütülen çalışmaları bizzat takip etti. Sosyal medyada kendisine yöneltilen eleştirilere de yanıt veren Şahin, "Devlet işinin başında. Sosyal medya üzerinden yaratılmaya çalışılan yalan haberlere itibar etmesinler. Devletten gelen bilgiler üzerine hareket etsinler" dedi.

TAG Otoyolu'nun Nurdağı kısmında yapılan çalışmaları inceleyen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AA muhabirine, dün kentte başlayan kar sonrası sabaha kadar kent merkezinde ana arterlerin açılışı için bütün ekiplerle çalışmaların sürdürdüğünü ifade etti.

"EN BÜYÜK SORUN NURDAĞI TARAFI"

161 iş makinesi, 600 personelle çalıştıklarını anlatan Şahin, "Hamdolsun sabah hemşehrilerimiz uyandığında şehirde sıkışma noktaları açılmıştı, ana arterler temizlenmişti. Şimdi en büyük sorun Nurdağı tarafı. Şu anda burada inceleme yapıyoruz. Önde iki tır devrildiği, makas attığı için yolda birikme var." dedi.

"YALAN HABERLERE İTİBAR ETMEYİN"

Hem belediye ekiplerinin hem jandarmanın Gaziantep Valiliği koordinasyonunda ekmekten çorbaya kadar acil ihtiyaçları karşıladığını ifade eden Şahin, şu bilgileri verdi: "Çok az kaldı, yaklaşık 1 kilometre var. Öndeki makas atan tır kalktığında seri bir şekilde yol açılacak. Hemşehrilerimize geçmiş olsun diyorum. Devlet işinin başında. Sosyal medya üzerinden yaratılmaya çalışılan yalan haberlere itibar etmesinler. Devletten gelen bilgiler üzerine hareket etsinler. İnşallah akşama doğru bu yolu tamamen açmış olacağız."