Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Şahin, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "yaşam", "spor" ve "haber" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.

Yaşamda İzzet Mazı'nın "Oğulların emaneti Atmaca" fotoğrafını seçen Şahin, haberde Muhammet Enes Yıldırım'ın "Ebru sanatı değil müsilaj", sporda ise Ali Atmaca'nın "Bırakmam" başlıklı karelerine oy verdi.

Şahin, emeği geçen muhabirlere teşekkür ederek, tüm fotoğrafları beğendiğini söyledi.

Anadolu Ajansının 100 yıllık bir marka olduğunu dile getiren Şahin, şöyle konuştu:

"Biz de Gaziantep olarak 100. yılımızı kutluyoruz. Anadolu Ajansının gelenekselleşen ve yıllardır devam eden bu fotoğraf oylamasına ben de katıldım ve oyumu kullandım. Tabii özellikle sporda kadınların mücadelesi bizim için çok önemli. Bunun fotoğraflanması ayrıca önemli. Bu sene zor bir yıl oldu. Doğal afetler, yangınlar, müsilajlar. Binlerce sayfa okuyacağınız bir kitabın ana fikrini 1 fotoğrafla anlatmak çok daha önemli. Emeği geçenleri kutluyorum."

AA / Mehmet Akif Parlak - Son Dakika Haberleri

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