Gaziantep aşılamada mavi kategoriye el birliğiyle ulaştı
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Gaziantep aşılamada mavi kategoriye el birliğiyle ulaştı

Gaziantep aşılamada mavi kategoriye el birliğiyle ulaştı
Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal - Haberler | Sağlık

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, 18 yaş ve üstünde en az bir doz aşılama oranında mavi kategoriye geçen Gaziantep'te yürütülen çalışmalarla aşılama oranı artıyor.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, 18 yaş ve üstünde en az bir doz aşılama oranında mavi kategoriye geçen Gaziantep'te yürütülen çalışmalarla aşılama oranı artıyor.

Aşılama oranını artırmak için mobil ekiplerin köy köy gezdiği kentte, alışveriş merkezi ve sanayi tesislerinde aşılama çalışmaları yürütüldü.

Dün gece itibarıyla mavi kategoriye geçen Gaziantep'te aşılamada daha iyi seviyelere gelebilmek için çalışmalar sürüyor.

İl Sağlık Müdürü Umut Mutlu Tiryaki, AA muhabirine, şu ana kadar üçüncü doz da dahil yaklaşık 1 milyon 700 bin doz aşı yaptıklarını söyledi.

Gaziantep'in en genç üçüncü nüfusa sahip il olduğuna dikkati çeken Tiryaki, buna bağlı olarak aşılamaya hızlı bir giriş yapamadıklarını ve yarışa bir anlamda geriden başladıklarını dile getirdi.

Kenti mavi kategoriye taşımak için yaptıkları çalışmalara değinen Tiryaki, "İlk etapta insanların aşıya ulaşımını kolaylaştırdık. Bu kapsamda Türkiye'de ilk defa AVM'de aşı standı açarak, hizmet vermeye başladık. Sonrasında birçok il de bu uygulamanın devamını getirdi. Kamu, özel hastaneler ve Aile Sağlık Merkezlerinde aşı uygulamamız devam etti. Biz bununla da yetinmedik. İnsanların çok yoğun bulunduğu Balıklı, Karataş gibi alanlarda istasyonlar kurduk. Buralarda randevusuz aşılama faaliyeti sürdürdük. Bunlardan da güzel sonuçlar almayı başardık." diye konuştu.

Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) de çalışmaları olduğunu anlatan Tiryaki, şunları kaydetti:

"OSB yöneticilerimiz, 250 bin kişinin bu bölgelerde olduğunu söyledi. Bunun üzerine mobil aşı ekipleri oluşturduk. Fabrika sahipleriyle konuşarak yerinde aşılama yapmaya başladık. Hem onlar iş gücü kaybından kurtulmuş oldu hem de biz toplu olarak aşı çalışmasını yürütmeyi başardık. Ayrıca Gaziantep Ticaret Odası ve esnaf odalarıyla görüşmeler yaptık. Onların bize gösterdiği yerlerde aşı istasyonları kurduk.

Yine yerimizde durmadık. Köyleri gezdik. Şu an Gaziantep'teki tüm köylerimiz bir tur gezildi, aşılama yapıldı, şimdi ikinci tura dönüyoruz. Büyük mahallelerdeki muhtarlarla irtibat kurduk. Onlar bizi arıyor ve mesela '100 kişiyi ikna ettim' diyor ve hemen mobil ekiplerimizi oraya yönlendiriyoruz. Biz aşıyı yaparken görüp gelenlerle sayı daha arttı. Bu sayede oldukça güzel bir aşı kampanyası yürüttük, maviye döndük. İnşallah daha iyi rakamlara ulaşmak istiyoruz. Oranımızı daha da arttırmaya devam edeceğiz."

Aşı karşıtı olan vatandaşlara çağrıda bulunan Tiryaki, kendisinin de daha önce koronavirüse yakalandığını anımsatarak, "Tereddüt edebilirsiniz ama aşıdan zarar görmekle alakalı bir durum olsa ilk sağlık çalışanları sıkıntı yaşardı." ifadelerini kullandı.

Tiryaki, halkın, bilimsel kanıtlara dayanmayan, birilerinin uydurduğu, sadece hayal dünyalarında yaşattıklarına inanarak hareket etmemesi tavsiyesinde bulunarak, "Faz üç çalışması yapılmadı' diyenler var. Bunun da onayı alındı. Kanıtlanmış bir yan etkisi yok. Sürece 15 Ocak'ta başladık ve 9. aya girdik. Herhangi bir yan etki olsa hepimizde çıkardı. En azından temkinli yaklaşanlar bizlere bakarak 'demek ki bir şey olmuyor' deyip gelsinler." şeklinde konuştu.

"Tek silahımız aşı"

Normalleşmenin yolunun aşı olduğunun altını çizen Tiryaki, şunları söyledi:

"Eskisi gibi tereddütsüz yaşamak, maskesiz yaşamak, birbirimize gidip gelmek, yanımıza biri oturduğunda hastalık var mı? düşüncesini yaşamak istemiyorsak elimizdeki tek silah aşı. İlacı, başka çözümü şu an için yok. Mevcut normalleşmeyle birlikte görüyoruz ki maske, mesafe, temizlik kuralları unutulmaya başladı. Bu kadar dikkatsiz olmamamız gerekiyor. Maske, mesafe ve temizlik, bunlardan taviz vermeden yaşamaya devam edeceğiz. Üzerine aşıyı ekleyeceğiz. Bunları yaptığımız zaman inşallah en kısa zamanda bu sıkıntılardan kurtularak, 2 yıl önceki gibi yaşamaya başlayacağız."

Tiryaki, çalışmaları ilk günkü azimle devam ettireceklerini, vatandaşları aşıya ikna etmek için sivil toplum örgütlerinden, kanaat önderlerinden de destek alacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal

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