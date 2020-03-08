Gaziantep, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta Dünya Kadınlar Günü kutlandı
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Gaziantep, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta Dünya Kadınlar Günü kutlandı - Haber
Dünya Kadınlar Günü, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Güncel

Gaziantep, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta Dünya Kadınlar Günü kutlandı

Gaziantep, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

08.03.2020 15:58 | Son Güncelleme: 08.03.2020 16:32
Gaziantep, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta Dünya Kadınlar Günü kutlandı

Gaziantep, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Gaziantep'te çeşitli siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, Kırkayak Parkı Meydanı'nda bir araya gelerek, kutlama yaptı.

Etkinlikte her yaştan kadın, halay çekip, şarkılar söyleyip eğlendi.

Daha sonra grup adına basın açıklaması yapan Elif Söyleyici, tarihte kadınların özgür olması için yürütülen mücadelede çok yol alındığını söyledi.

Kadınların yeryüzünün her yerinde tarih yazdığını ifade eden Söyleyici, her türlü şiddete karşı durmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Grup açıklamanın ardından dağıldı.

Nurdağı ilçesinde de kadın personellerle bir araya gelen Kaymakam Eşref Akça ve Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, kadınlara karanfil hediye etti.

Daha sonra ilçedeki hastanede tedavi gören kadınları da ziyaret eden Akça ve Kavak, hasta ve yakınlarına çiçek takdim etti.

Adıyaman'da 114 yaşındaki kadını unutmadılar

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Siteler Mahallesi'nde yaşayan 114 yaşındaki Fatma Özden'i ziyaret ederek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı ve çeşitli hediyeler verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Özden, ekiplere teşekkür etti.

Kahramanmaraş'ta şehit eşlerine ziyaret

Kahramanmaraş'ta da İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kadın ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde şehit eşlerini yalnız bırakmadı.

Ekipler, 2017 yılında Batman'ın Kozluk ilçesinde, PKK'lı teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Gürcan Kepekci'nin eşi Yasemin Kepekci ile 1994 yılında Tunceli'nin Nazimiye ilçesinde PKK'lı teröristlerce karakola yapılan saldırıda şehit olan Jandarma Er Erdoğan Korkmaz'ın eşi Navruz Korkmaz'ı evlerinde ziyaret etti.

Jandarma ekipleri, her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını belirtti.

Aileler de kendilerini yalnız bırakmayan jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı Haber
Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı
Rusya: Suriye'de son 24 saatte 8 ateşkes ihlali tespit ettik Haber
Rusya: Suriye'de son 24 saatte 8 ateşkes ihlali tespit ettik
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu Haber
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Süper Lig ekibi, seremoniye asker montu ve komando beresiyle çıktı Haber
Süper Lig ekibi, seremoniye asker montu ve komando beresiyle çıktı
Erdoğan'dan göçmen krizine ilişkin Yunanistan'a dikkat çeken çağrı Haber
Erdoğan'dan göçmen krizine ilişkin Yunanistan'a dikkat çeken çağrı
'Biz mi kurtarın dedik' diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı Haber
"Biz mi kurtarın dedik" diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Meral Akşener Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Elçin Sangu Sinan Akçıl Muhterem Nur
Spor Ersun Yanal Burak Yılmaz Arda Kardeşler Mehmet Kasapoğlu Mustafa Fehmi Kubilay
Daha Fazla Türk Kadın Avrupa Yunanistan
Şu an buradasınız: Gaziantep, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta Dünya Kadınlar Günü kutlandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2020 17:11:27. #1.15#