Tıp dünyasının saygın isimlerinden biri olan Prof. Dr. Gazi Yaşargil, hem mesleki başarıları hem de özel hayatıyla merak ediliyor. Özellikle vefat haberinin ardından, "Gazi Yaşargil evli miydi, eşi kim?" ve "Prof. Dr. Gazi Yaşargil'in çocuğu var mı?" soruları sosyal medyada ve arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, Gazi Yaşargil evli mi, eşi kim? Prof. Dr. Gazi Yaşargil'in çocuğu var mı? İşte, merak edilen detaylar…

PROF. DR. GAZİ YAŞARGİL EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

Dünya genelinde saygınlığı olan beyin cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil, yalnızca tıp alanındaki çalışmalarıyla değil, aynı zamanda özel hayatıyla da zaman zaman merak konusu olmuştur.

Yaşargil'in yaşamı boyunca iki evlilik yaptığı bilinmektedir. İkinci evliliğini Dianne Yaşargil ile yapmış ve bu evlilik uzun yıllardır sürmüştür. Dianne Yaşargil'in, Gazi Yaşargil'in yurtdışındaki bilimsel ve akademik kariyerinde aktif olarak yanında yer aldığı, bu süreçte önemli bir destek sağladığı ifade edilmektedir.

Prof. Yaşargil, özel yaşamını kamuoyundan uzak tutmayı tercih eden bir isimdir. Ancak bazı biyografik kaynaklarda ve akademik çevrelerde, eşinin kendisine hem kişisel hem de mesleki anlamda destek verdiği, özellikle kritik dönemlerde beraber hareket ettikleri belirtilmektedir.

Gazi Yaşargil eşi Diane'i bir röportajında şöyle anlatmaktadır;

"Bambaşka bir İngilizdir o. Türkleri sonsuz sever, çok hoşlanır. 8 sene Avrupa Beyin Cerrahisi Hemşireleri'nin şefliğini yaptı, mesleğinde çok başarılıdır. Benim ameliyatlarımda kendi yaratışları vardır, birlikte çok iyi düet yaparız. Ne yazık ki, dünyada hâlâ hemşirenin kıymeti bilinmiyor."

PROF. DR. GAZİ YAŞARGİL'İN ÇOCUĞU VAR MI?

Gazi Yaşargil'in ilk evliliğinden Leyla ve Ceylan adında iki kızı ile Can isminde bir oğlu olduğu bilinmektedir. Oğluna "Can" adını vermesi, yakın dostu Can Yücel'e duyduğu saygı ve onun anısını yaşatma isteğinden kaynaklanmaktadır.