Gazi Çil: "Bu millet vatanına her zaman olduğu gibi yine sahip çıkacaktır"

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programı, Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Yenişehir Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün tertip ettiği 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programına konuşmacı olarak gazi İlhami Çil katıldı 15 Temmuz Derneği Yönetim Kurulu Üyesi İlhami Çil, "Bu aziz milletin mensubu olmakla iftihar ediyorum. Gençlerimizi ben Z kuşağı, Y kuşağı diye ayırmak istemiyorum. Gençlerimiz 15 Temmuzda olduğu gibi vatanına ve milletine sahip çıksınlar. Geleceklerine sahip çıksınlar, kendilerini iyi yetiştirsinler ve kesinlikle akıllarını, beyinlerini satmasınlar ve kimseye vermesinler. Onlar bizim geleceğimiz. Kırmızı çizgileri her zaman vatan, millet, bayrak ve devlet olsun. Bu coğrafyada, yüzyıllardır burada oturmanın bedeli olarak şehitler ve gaziler veriyoruz, bu milletin aziz evladı olmaktan ne kadar gurur duysam azdır. Bu millet vatanına her zaman olduğu gibi yine sahip çıkacaktır, ilelebet de çıkmaya devam edecektir. Bu bayrak inmeyecek, bu ezan dinmeyecek, bu vatan bölünmeyecektir inşallah" diye konuştu.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, "15 Temmuz bir milletin dönüm noktası diyebiliriz. O geceyi Allah bir daha bizlere, Türk milletine yaşatmasın. Biz vatanımızda ölürüz, vatanımızı kimseye teslim etmeyiz. Hele hele hainler bu vatana ayak dahi basamazlar, yan da bakamazlar. Ne minarelerde ki ezanlarımız, ne de gönderlerdeki bayraklarımız hiçbir zaman dinmeyecek, inmeyecektir" dedi. - BURSA