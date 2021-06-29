GAZETECİLERDEN VALİLİK ÖNÜNDE PROTESTO
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GAZETECİLERDEN VALİLİK ÖNÜNDE PROTESTO

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AFP foto muhabiri Bülent Kılıç'a polisin tutumu, İstanbul Valiliği önünde protesto edildi.

AFP foto muhabiri Bülent Kılıç'a polisin tutumu, İstanbul Valiliği önünde protesto edildi.

LGBT Onur Haftası kapsamında geçtiğimiz cumartesi günü Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde farklı noktalarda bir araya gelen grupların yürüyüşüne polis izin vermemişti. Polisin müdahalesini görüntüleyen AFP foto muhabiri Bülent Kılıç da yere yatırılarak gözaltına alındı. Kılıç gazeteci olduğunun anlaşılmasıyla serbest bırakıldı. Cağaloğlu'ndaki Türkiye Gazeteciler Cemiyeti önünde toplanan gazeteciler, İstanbul Valiliği'ne yürüyerek polisin gazetecilere tutumunu protesto etti.

"BOYNUMA BASAN POLİS HALA GÖREVDE"

Grup valilik önünde basın açıklaması yaptı. Açıklama öncesi konuşan Bülent Kılıç, 'Bir insanın nefesinin kesilmesi kadar kötü bir şey yok. Maalesef bir gazeteci olarak buna şahitlik ettim. Görüntü o kadar ağırmış ki, insanlar bu kadar reaksiyon verdi. Kısa bir mesaj veriyorum; dünden beri meslektaşlarım arıyor. Çünkü birbirimizi tanıyoruz ama bazı TV'ler bu haberi görmediler" dedi. "Boynuma basan polis hala görevde" diyen Kılıç, "Böyle bir davaya yürekten. Sahip çıkanlara teşekkür ederim" diye konuştu.

"GAZETECİLİK SUÇ DEĞİLDİR, ASLA KABUL ETMEYECEĞİZ"

15 basın meslek örgütü adına valilik önünde ortak açıklamayı ise gazeteci Filiz Gazi okudu. Gazi, 'Gazeteciliği boğamayacaksınız haksızlığa uğrayan, ormanına sahip çıkan insanlar polis ve jandarma şiddetine uğruyor. Meslektaşlarımızı toplum adına görevini yürütürken şiddetle karşı karşıyayız. İçişleri Bakanlığı'nın yasadışı genelgesinin ardından bu durum daha ağır bir hal almış durumda. Güçlükle 'nefes alamıyorum' diyen Bülent Kılıç ölümden döndü. ABD'deki görüntüler tüm dünyada infial yaratmışken ülkemizdeki polislerin bunu örnek alması bizi derinden üzdü. Gazetecilik suç değildir, asla kabul etmeyeceğiz. Cezasızlık zırhına güvenmeyin mutlaka yargılanırsınız" ifadelerini kullandı.

Yapılan basın açıklamasının ardından gazeteciler tepki amaçlı fotoğraf makinelerini valiliğin demir korkuluklarına astı.

GAZETECİLERDEN VALİLİK ÖNÜNDE PROTESTO
GAZETECİLERDEN VALİLİK ÖNÜNDE PROTESTO
GAZETECİLERDEN VALİLİK ÖNÜNDE PROTESTO
GAZETECİLERDEN VALİLİK ÖNÜNDE PROTESTO

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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