Gazetecilerden Erdoğan'a hem taziye hem kutlama
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Gazetecilerden Erdoğan'a hem taziye hem kutlama

Gazetecilerden Erdoğan'a hem taziye hem kutlama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Gazeteciler Derneği (EGD) Yönetim Kurulu Üyeleri, kdzereglihalkinhabercisi.com internet haber sitesinin imtiyaz sahibi, iş insanı Özgür Erdoğan'ı ziyaret etti.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Gazeteciler Derneği (EGD) Yönetim Kurulu Üyeleri, kdzereglihalkinhabercisi.com internet haber sitesinin imtiyaz sahibi, iş insanı Özgür Erdoğan'ı ziyaret etti.

EGD Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Erel, Başkan Yardımcıları Vedat Kılıç, Hüseyin Orhan ve Yönetim Kurulu Üyesi Recep Akkaya ile birlikte; kdzereglihalkinhabercisi.com internet haber sitesinin sahibi Özgür Erdoğan'a hem başsağlığı hem de hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Bir hafta arayla dedesi Zeki Turgut Eroğlu ile babası Recep Ali Erdoğan'ı kaybeden Özgür Erdoğan'a başsağlığı ve sabır dileğinde bulunan EGD Yöneticileri, 15 Mayıs 2020 yılında yayın hayatına başlayan ve birinci yayın yılını geride bırakan kdzereglihalkinhabercisi.com haber sitesinin kuruluş yıldönümünü de kutladılar.

Ziyarette konuşan EGD Başkanı Şafak Erel, dedesini ve babasını kaybeden Özgür Erdoğan'ın acısına ortak olduklarını dile getirerek; her iki merhuma da Allah'tan rahmet; kederli ailelerine başsağlığı ve sabır dileğinde bulundu. Erel ayrıca, bir yıl önce yayın hayatına başlayan kdzereglihalkinhabercisi.com haber sitesinin de kuruluş yıldönümünü kutladı. Sitenin kısa bir süre içerisinde kendine iyi bir yer edindiğini ifade eden Erel, yayın hayatının uzun soluklu olmasını diledi.

EGD Yöneticilerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Özgür Erdoğan da kısa bir süre içerisinde hem dedesini hem de babasını kaybetmesiyle büyük bir üzüntü yaşadıklarını ifade etti. Erdoğan, acı günlerinde kendilerini yalnız bırakmayanlara ve kendisini bizzat ziyaret eden EGD Yöneticilerine teşekkür etti. Erdoğan ayrıca, kdzereglihalkinhabercisi.com haber sitesinin kendisini sürekli geliştirerek ilçe ve bölge halkına hizmet etmeye devam edeceğini söyledi. Ziyaret, güncel konular üzerine yapılan sohbetin ardından sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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