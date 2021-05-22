Gazeteciler siyasi partilerle Ereğli'yi konuştu
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Gazeteciler siyasi partilerle Ereğli'yi konuştu

Gazeteciler siyasi partilerle Ereğli'yi konuştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Gazeteciler Derneği Başkanı Şafak Erel ile Yönetim Kurulu üyeleri AK Parti, CHP ve İYİ Parti Kdz. Ereğli ilçe başkanlıklarını ziyaret etti.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Gazeteciler Derneği Başkanı Şafak Erel ile Yönetim Kurulu üyeleri AK Parti, CHP ve İYİ Parti Kdz. Ereğli ilçe başkanlıklarını ziyaret etti. Ziyarette Ereğli ile ilgili güncel meseleler görüşüldü.

Kdz. Ereğli Gazeteciler Derneği Başkanı Şafak Erel, Başkan Yardımcıları Vedat Kılıç ile Hüseyin Orhan, Genel Sekreter Haydar Yağız, Mali Sekreter İlknur Özen, Yönetim Kurulu Üyesi Recep Akkaya ile Denetim Kurulu Yedek Üyesi Elif Yapıcı ilk ziyaretini AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanlığına yaptı. AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt tarafından karşılanan EGD Başkanı Erel ve yönetim kurulu üyeleri AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyeleri, kadın ve gençlik kolları başkan ve yöneticilerinin de yer aldığı ziyarette Ereğli'nin güncel meseleleri üzerine sohbet gerçekleştirdi. EGD Başkanı Erel, göreve geldikleri günden bu yana yaptıkları ve bundan sonra yapacakları çalışmalar hakkında bilgiler verirken, önceliklerinin Kdz. Ereğli'nin gelişmesine katkı sunmak olduğunu söyledi.

EGD Başkanı Erel ve yönetim kurulu üyeleri ikinci ziyaretini ise İYİ Parti Kdz. Ereğli İlçe teşkilatına gerçekleştirdi. Burada İYİ Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Dr. Evrim Balbaloğlu ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan EGD yönetimi yaklaşık 45 dakika süren görüşmede çeşitli konularda fikir alışverişinde bulundu. İYİ Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Balbaloğlu ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, parti olarak Ereğli'nin menfaatine olan her konuya destek vermeye hazır olduklarını ifade etti. Basını önemsediklerini dile getiren Başkan Balbaloğlu, gazetecilerin düşünce ve fikirlerini özgürce beyan etmelerinin hem ülkenin hem de bölgenin gelişimine katkı sunacağını vurguladı.

EGD Başkanı Şafak Erel ve yönetimi son ziyaretini ise CHP Kdz. Ereğli İlçe örgütüne yaptı. CHP Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Dr. Eylem Ertuğrul ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan EGD yönetimi kendileri ile bir süre sohbet etti. CHP Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Dr. Eylem Ertuğrul basının demokrasilerde 4. kuvvet olduğunu belirterek, gazetecilerin daha özgür olması gerektiğini ifade etti. Ziyaret yapılan karşılıklı sohbet sonrası günün anısına çekilen fotoğraflarla sona erdi. - ZONGULDAK

Gazeteciler siyasi partilerle Ereğli'yi konuştu
Gazeteciler siyasi partilerle Ereğli'yi konuştu
Gazeteciler siyasi partilerle Ereğli'yi konuştu
Gazeteciler siyasi partilerle Ereğli'yi konuştu
Gazeteciler siyasi partilerle Ereğli'yi konuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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