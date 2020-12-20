Gazeteci Zafer Özdemir için taze plazma ve trombosit bağışı çağrısı
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Gazeteci Zafer Özdemir için taze plazma ve trombosit bağışı çağrısı

20.12.2020 15:37 | Son Güncelleme: 20.12.2020 15:41
Gazeteci Zafer Özdemir için taze plazma ve trombosit bağışı çağrısı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, bir süredir kök hücre tedavisi gören akademisyen ve gazeteci Zafer Özdemir, taze plazma ve trombosit nakli bekliyor.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, bir süredir kök hücre tedavisi gören akademisyen ve gazeteci Zafer Özdemir, taze plazma ve trombosit nakli bekliyor. Plazma ve trombosit bağışında bulunmak isteyenlerin, Gebze John Hopkins Anadolu Hastanesi'nin kan merkezine, Zafer Özdemir'in ismiyle başvurabileceği belirtildi. 

Akademisyen ve gazeteci Zafer Özdemir, ilik kanseri nedeniyle bir süredir Gebze'deki özel hastanede tedavi görüyor. Yaklaşık 4 ay önce ilik nakli yapılan Özdemir, vücudunun nakledilen hücreleri kabul etmemesi üzerine yeniden tedaviye alındı. Tedavisi sırasında 2 günde bir plazma ve trombosit nakli yapılan Özdemir için son günlerde taze plazma ve trombosit bulunamıyor. Özdemir'e 50 yaşın altında olan, hiçbir kronik rahatsızlığı bulunmayan ve son 1 hafta içinde ilaç tedavisi görmemiş kişilerden taze plazma ve trombosit gerekiyor. Plazma ve trombosit bağışında bulunmak isteyenlerin, Gebze John Hopkins Anadolu Hastanesi'nin kan merkezine, Zafer Özdemir'in ismiyle başvurabileceği belirtildi.  


Gazeteci Zafer Özdemir için taze plazma ve trombosit bağışı çağrısı
Gazeteci Zafer Özdemir için taze plazma ve trombosit bağışı çağrısı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer AKBİR

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.12.2020 15:44:57. #1.14#
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