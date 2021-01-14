Gazeteci ve sunucu Sevim Gözay hayatını kaybetti! Ani ölüm sanat dünyasını yasa boğdu
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Gazeteci ve sunucu Sevim Gözay hayatını kaybetti! Ani ölüm sanat dünyasını yasa boğdu

14.01.2021 14:00 | Son Güncelleme: 14.01.2021 15:31
Gazeteci ve sunucu Sevim Gözay hayatını kaybetti! Ani ölüm sanat dünyasını yasa boğdu

Gazeteci ve sunucu Sevim Gözay, kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 48 yaşındaki vefat eden Gözay'ın ölümü sanat dünyasını da yasa boğdu.

Gazeteci ve sunucu Sevim Gözay, tedavi gördüğü İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. 48 yaşındaki Gözay bir süredir lenf kanseri tedavisi görüyordu. Gözay bu sabah saat 07.30'da Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Tecrübeli gazetecinin vefat haberini sosyal medya hesabından duyuran İzzet Çapa" Çok üzgünüm Sevim Gözay aramızdan ayrılmış Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Gazeteci ve sunucu Sevim Gözay hayatını kaybetti

YÖNETMENLİK, SUNUCULUK VE MODERATÖRLÜK YAPTI

Kanal D, TV8, CNN Türk, ATV, Show TV, Habertürk, SKY 360, TRT kanallarında yönetmenlik, sunuculuk ve moderatörlük yapan Sevim Gözay, 2006–2013 yılları arasında Akşam gazetesinde; şehir, yaşam, ilişkiler, kültür sanat ve popüler kültür hakkında yazılar yazdı. 'Kasetten Canlı' ve 'Sinemaskop Randevular' adlı kitaplara imza atan Gözay, 2001 ve 2002 yıllarında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Kültür-Sanat Televizyon Başarı Ödülü'ne layık görüldü.

Gazeteci ve sunucu Sevim Gözay hayatını kaybetti

Sevim Gözay, son yıllarda Journo, Artful Living, Posta Kitap, Paz Edebiyat, Ot Dergi ve Rejisör dergisinde sinema, edebiyat, yaşam ve medya üzerine içerik üretmeye devam ediyor, bir dijital yayın platformunda program yapıp, blog yazıyordu.

ÖLÜMÜ SANAT DÜNYASINI YASA BOĞDU

Sevim Gözay'ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu. Ölüm haberini alan ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşımlar yaptı.

İşte Sevim Gözay için yapılan bazı paylaşımlar...

Gazeteci ve sunucu Sevim Gözay hayatını kaybetti
Gazeteci ve sunucu Sevim Gözay hayatını kaybetti
Gazeteci ve sunucu Sevim Gözay hayatını kaybetti
Gazeteci ve sunucu Sevim Gözay hayatını kaybetti
Gazeteci ve sunucu Sevim Gözay hayatını kaybetti
Gazeteci ve sunucu Sevim Gözay hayatını kaybetti
Gazeteci ve sunucu Sevim Gözay hayatını kaybetti
Gazeteci ve sunucu Sevim Gözay hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
SUSKUN: Allah rahmet eylesin
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