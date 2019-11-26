Gazeteci Saygı Öztürk'ten çok konuşulacak iddia: Muharrem İnce CHP'ye çağrılacak

26.11.2019 20:12 | Son Güncelleme: 26.11.2019 20:24

Sözcü yazarı Rahmi Turan'ın ortaya attığı "Beştepe'de Erdoğan'la görüşen CHP'li isim" iddiası Türkiye gündeminden düşmüyor. Sözcü gazetesi Ankara temsilcisi Saygı Öztürk, CNN Türk canlı yayınında konuyla ilgili önemli bir iddia ortaya attı. Öztürk, Muharrem İnce'nin CHP yönetimi tarafından partiye çağrılacağını iddia etti.

"KULİS BİLGİSİ AMA SAĞLAM BİLGİ"

Gazeteci Saygı Öztürk, CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın sorularını yanıtladı. Öztürk, aldığı kulis bilgilerini paylaşarak,"Kılıçdaroğlu ile belki görüşme olamayacaktır ama, Muharrem İnce'den bu çete suçlamasının muhatabı olan parti yönetimindeki isimlerin kimler olduğu sorulacaktır. Kendisi davet edilecektir yani bunu kesin olarak söylüyorum. Aldığım bilgilere dayanarak söylüyorum. Kulis bilgisi ama sağlam bilgi" ifadelerini kullandı.

"MUHARREM İNCE'NİN İDDİASI ÖNEMLİ"

Öte yandan Öztürk iddialarını sürdürerek "Belki bugün yarın olmaz da konu biraz küllendikten sonra olur. Neden? Çünkü CHP içerisinde de sonuçta parti yönetiminde 17-18 kişi var, bunların hepsi şu anda zan altındadır. İddia yenilir yutulur bir iddia değildir. 'Çete, çetenin yaptığı işler…' Dolayısıyla sayın Muharrem İnce zaten dinlenecek bu konuda hem Muharrem Bey'in iddiası önemli hem de partideki insanların zan altında kalması önemli. Muharrem Bey de mutlaka elinde bir takım bilgi, belge, bir takım duyumlar olmasa böyle bir iddiada zaten bulunmazdı. O yüzden CHP Genel Başkanı ile değil, en azından belki orada bir komisyon kurulup bu konu ile ilgili de Muharrem Bey'in mutlaka bilgisine başvurulabilir" dedi.

NE OLMUŞTU?

Muharrem İnce'nin de basın açıklaması sonrası Talat Atilla Twitter hesabından son dakika bir mesaj paylaşıp ''Kılıçdaroglu'nun açıklama yapmasını bekliyorum.. Daha önce yaptığım açıklamanın arkasındayım. Açıklama makul bir sürede gelmezse yeni bir açıklama daha yapacağım...'' ifadelerini kullandı.

Talat Atilla son mesajının ardından peş peşe çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

İşte Atilla'nın o açıklamaları;

1) Yayın organlarında, sosyal medyada benimle hesabı olan, daha önce eleştirdiğim ne kadar soytarı, iki yüzlü, itibarı sadece şöhret olan gazeteci ve politikacı varsa, haberi maske yaparak bana hakaret ettikleri gibi manipülasyon yapıyorlar.. Amacı sadece eleştiri.

2) Olan, "aslında ne oldu? " diye sorgulayanlara saygım var. Ancak iş o kadar çığırından çıktı ki, "sorularına yanıt vermedigim gazeteciler " bile tv'ye çıkıp beni eleştirecek kadar küçüldüler. Onlara karşı hukuki ve yazı yanıtlarım olacak.

3) Stajyer gazetecilik yapanlar bile bilirler ki, gazeteciler birbirlerine haber jesti yapar. Rahmi Turan' da Uğur Dündar'da sahibi olduğum siteye, ismime ve haberlerime defalarca yer verdikleri için onlara yaptığım bir jesttir bu. Bugüne bakınca bunun hata olduğunu görüyorum.

4) Haberi ben yapmaliydım Kemal beyin "Biliyorum ama açıklamam" sözleri yerine bana saldırmayı, altından komplolar uydurmayı tercih edenler; güçlü gördüklerinin eteklerine sığınıp, kolay gördükleri hedefe ateş eden, hem CHP'ye hem iktidara yaranmak isteyen korkak ve zavallılar.

5) Aslında ne oldu? " diye sorgulayanlara saygım var. Ancak iş o kadar çığırından çıktı ki, "sorularına yanıt vermedigim gazeteciler " bile tv'ye çıkıp bana hakaret edecek kadar küçüldüler. Onlara karşı hukuki ve yazı yanıtlarım olacak.

6) Geçmişte yaptığım ve doğruluğu ortaya çıkan yuzlerce haberim, 50'ye yakın ulusal ve uluslararası ödülümü, beni kriminalize etmeye çalışanların suratına çarpıyorum! Hiç kimseye verilemeyecek hesabım yok. Rahmi Turan "Kaynağı açıklamam dediği için Rahmi beyi korumak maksadıyla.

7) Açıklamadım ama Rahmi beyin bunaldığını görünce defalarca "Ben olduğumu açıklayacağım " demek için aradım ama yanıt vermedi. O sırada bana oda tv sorunca, TV'de "Kaynağı açıklamam doğru olmaz" dedigi için Rahmi beyi yalancı çıkarmamak için benim demedim.

8) Turan abimdir. Onu ve hiç kimseyi bilerek hayatım boyunca manipüle etmeyecegime beni tanıyanları ve rabbimi şahit tutarım. Rahmi abiyi anlıyorum. Ona saygım da sevgim de devam ediyor. Benim sitem de yıllarca baş yazarlık yaptı. Canı sağ olsun. Dün de duayen yazardı, bugün de.

9) Kılıçdaroğlu'nun Fox'da ifade ettigi sözler ortada... "Biliyorum, açıklayamam" dedi. Haber bana geldiğinde çok iddialı bulduğum için getiren CHP'liden "Sizin partinizin mensubu olduğu için bunu Kemal beyden yüzde yüz doğrudur ifadesini alman şart " dedim.

10) Kılıçdaroglu'ndan "yüzde yüz doğru yanıtını" alarak bana getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan çok iddialı konuşunca, yeniden sordum. Yine " yüzde yüz" yanıtı geldi. Parçaları toplayınca; Kılıçdaroğlu'nun doğruluğundan emin olduğu haberin çıkmasını arzu ettigini anlıyorum.

11) Kılıçdaroğlu, TV'de söylediği "Dogrudur ama açıklamam" sözünü nasıl söylediyse... Haber kaynağıma, TV'ye çıkmadan önce kendisine doğrulattığım bu haberden haberi olduğunu artık açıklamalıdır. Beklenen ne? Haber kaynağımı deşifre etmem mi?

12) Haber kaynağımı.. Medya derimi yüzse.. Mahkemeler müebbet verse... Bana saldıranlar alçaklıkta sınır tanımasa da açıklamayacağım.... Kılıçdaroğlu'nun kendisini ve partisini yıpratmamak için kamuoyuna açıklama zorunluluğu var. Ve mutlaka açıklayacağından da şüphem yok.

Farklı noktalardan "Seni öldürmeden önce rezil edeceğiz! " mesajları atılıyor. Tarihe not için yazdım. Allah istemeden yaprak yere düşmez. Kim gelecekse. Üzerimde çakım bile yok! Ürkerim ama asla korkmam. Allah'tan başkasından korkmaya da haya ederim.. Allah kuluna kafidir.