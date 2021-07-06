Gazeteci Özpolat'a plaket
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Gazeteci Özpolat'a plaket

Gazeteci Özpolat'a plaket
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı ve GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkan Vekili Hamit Özpolat'a, İpekyolu Kamu Diplomasisi ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı tarafından ödül verildi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı ve GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkan Vekili Hamit Özpolat'a, İpekyolu Kamu Diplomasisi ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı tarafından ödül verildi.

İpekyolu Kamu Diplomasisi ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı tarafından Gazeteci Hamit Özpolat'a Karabağ Zaferine ve Azerbaycan -Türkiye İlişkilerine verdiği destekten dolayı plaket verildi.

İpekyolu Kamu Diplomasisi ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Başkanı Gazeteci Seyfullah Türksoy'un başkanlığında Azerbaycan'ın yıllardır işgal altındaki Karabağ topraklarını Türkiye Cumhuriyeti devletinin büyük desteğiyle özgürlüğüne kavuşması münasebetiyle düzenlediği zafer gecesinde Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı ve GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkan Vekili Hamit Özpolat'a, yıllardır işgal altındaki Karabağ topraklarının haklı davasına destek vermesinden dolayı ödüle görüldü.

ATEV Başkanı Tenzile Rüstemhanlı'nın taktım ettiği gecede Özpolat ödülünü aldı.

Özpolat yaptığı açıklamada, "Görüyorsunuz bugün bu salonda yürekleri Karabağ için atan kardeşlerimiz var. Üstelik tüm Türk yurtlarından. Salona gelen gazilerimizin başı dik ve onurlu duruşları bizim ne kadar güçlü ve haklı olduğumuzun gurur timsali olduğunu gösterdiler. Gazilerimizin ve şehitlerimizin huzurunda saygıyla ve şükranla eğiliyorum" dedi.

Özpolat, "Çok şükür bugün dünden daha güçlü olan Azerbaycan silahlı kuvvetleri ve kardeş Türk ordusunun da güçlü desteğiyle azatlığını ilan etti ve işgalci Ermeni ordusunu bozguna uğratarak, Karabağ topraklarından söküp attılar. Yaşasın özgür Karabağ. Yaşasın Türkiye Azerbaycan kardeşliği" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Gazeteci Özpolat'a plaket

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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