Gazeteci Metin Özkan, Bahçeli'nin sağlık durumunu açıkladı: Gayet sağlıklı

04.10.2019 01:00

CNN TÜRK ekranlarında yayınlanan Gece Görüşü programına katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Medya ve İletişimden Sorumlu Danışmanı ve gazeteci Metin Özkan, Hande Fırat'ın "Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu nasıl?" sorusuna yanıt verdi.

Sosyal medyada MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin çeşitli iddiaların gündeme gelmesi ardından açıklama yapan Özkan, "Öncelikle şunu söyleyeyim gayet sağlıklı. Sayın Bahçeli üst solunum yolları enfeksiyonu sebebiyle Başkent Hastanesi'ne gitti. Tedavisi tamamlandı ve aynı gün çıktı. Sayın Bahçeli daha önce 2 kez kalp ameliyatı geçirmiş ama ona rağmen çakı gibi ayakta duran yaşına rağmen çok dinç ve dinamik bir isim. Başkent Hastanesi'nden çıktıktan sonra evine geçti. Doktor kontrolünde olduğu için de doktorlar doğal olarak bazı tetkikler istiyor. Şehir hastanesi de evine yakın yerde olduğu için oraya gidiyor. Bu giriş çıkışlar gizli yapılmıyor. Asansörden girmiyor, kalorifer dairesinden girmiyor normal insanların girdiği kapıdan girip çıkıyor. Benim tahminim pazartesi günü Genel Merkez'de salı günü de TBMM'de grup toplantısında olacak diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

ŞAMİL TAYYAR: HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Bir açıklama da Şamil Tayyar'dan geldi. Devlet Bahçeli'nin doktorları ile konuştuğunu söyleyen Tayyar şu ifadeleri kullandı: Az önce hastaneyle irtibat kurdum, MHP Lideri Bahçeli'nin sağlık kontrolü tamamlanmış, durumu çok iyi, hayati tehlikesi yok. Doktorların ifadesiyle; bir haftaya kalmaz siyaset arenasındaki yerini alır. Geçmiş olsun, Allah yar ve yardımcısı olsun.

Bahçeli 23 Eylül günü, tedavi için kaldırıldığı hastaneden aynı gün taburcu edilmişti.