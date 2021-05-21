GAZETECİ MELİS ALPHAN BERAAT ETTİ
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GAZETECİ MELİS ALPHAN BERAAT ETTİ

GAZETECİ MELİS ALPHAN BERAAT ETTİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GAZETECİ Melis Alphan'ın, 2015'te sosyal medya hesabından terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatine karar verildi.

GAZETECİ Melis Alphan'ın, 2015'te sosyal medya hesabından terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatine karar verildi.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık Melis Alphan ve avukatları hazır bulundu. Mütalaaya karşı savunma yapan Melis Alphan, "Yazılı olarak savunmamı vermiştim. Avukatlarımın savunmalarına katılıyorum" dedi. Avukat Ali Deniz Ceylan, "Bu bir sosyal medya paylaşımıdır. Ortada şiddeti tahrik edecek ya da tehlike oluşturacak bir durum yoktur. Bu davanın hiç açılmaması, bu iddianamenin de hiç hazırlanmaması gerekiyordu. Müvekkilimin beraatini talep ediyorum" dedi. Paylaşımın yapıldığı tarihin barış süreci döneminde yapıldığını belirten Avukat Tolga Güvercin, "Bir bayram alanından paylaşılan fotoğraf paylaşmak suç değildir. Müvekkilim bir fotoğraf paylaştı ve 7 yıl hapisle karşı karşıya kaldı" diyerek beraat talep etti. Son sözü sorulan sanık Alphan, "Beraatimi talep ediyorum" dedi. Mahkeme heyeti,  suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle Melis Alphan'ın beraatine karar verdi.

"BAŞKA TÜRLÜ OLMASI ADALETE SIĞMAZDI"

Duruşma sonrasında açıklamada bulunan Melis Alphan "Beraat ile sonuçlandı. Zaten bu sonucu bekliyorduk. Başka türlü olması hiç bir şekilde  adalete sığmazdı. Dolayısıyla olması gereken oldu, çokta uzatmadan. Çok mutluyum" dedi.

İDDİANAMEİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, PKK/KCK/YPG/YPJ terör örgütünün sözde bayrak ve flamaları ile örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'a ait posterleri taşıyan kalabalığa ait görselin üzerine "Newroz Piroz Be (Nevruz Kutlu olsun)" yazılı yorumun paylaşıldığının tespit edildiği belirtiliyordu. Şüpheli Melis Alphan'ın alınan savunmasında, hesabın kendisine ait olduğunu, suça konu 21 Mart 2015 tarihli fotoğrafta bulunan Abdullah Öcalan resimlerini ve YPG terör örgütü bayrak ve flamalarını fark etmediğini, görselin 2015 yılındaki Diyarbakır Nevruz kutlamalarında çekilmiş ve sosyal medya ortamlarında ve haber ajanslarında paylaşılmış bir görsel olduğunu, fotoğrafı paylaşmasındaki amacının nevruz kutlamalarına dair bir kareyi sosyal medyada göstermek olduğunu, terör örgütü ile iltisak ve irtibatının bulunmadığını beyan ettiği ifade ediliyordu. İddianamede, şüpheli Alphan'ın "Basın ve yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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