GAZETECİ KEMAL BAĞCI MEZARI BAŞINDA ANILDI

GAZİANTEP'te 1997 yılında görevi başında geçirdiği kazada hayatını kaybeden Gazeteci Kemal Bağcı, ölümünün 22'nci yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti (GGC) tarafından Asri Mezarlık'ta düzenlenen anma programına merhum Bağcı'nın ailesi, AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, sevenleri ve çok sayıda meslektaşı katıldı. GGC Başkanı İbrahim Ay, yaptığı konuşmada, Bağcı, 19 Temmuz 1997 tarihinde dönemin Devlet Bakanı Mehmet Batallı ile Tarım ve Köy işleri Bakanı Mustafa Taşar'ın seçim programını takip etmek için bindiği seçim otobüsü üzerinde havaalanı tabelasına başını çarparak yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen 22 Temmuz'da hayatını kaybetmişti. Görev başında hayatını kaybeden meslektaşımız basın camiasında önemli ve örnek alınan bir insandı. Beyfendiliği, mütevaziliği, dürüstlüğü ve genç arkadaşlarına sürekli yol gösteren değerli bir meslektaşımızdı. Kendisi bizlere güzel hatıralar bırakarak aramızdan ayrıldıö dedi.

Kemal Bağcı'yı rahmetle andığını belirten AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, ise merhum gazeteci ile Gaziantep Sanayi Odası Başkanlığı döneminde çalışma imkanı bulduğunu belirterek, öÇok sevdiğimiz güzel ve iyi bir insandı. Her şeyin başı iyilik. İyi insan olmak. Kemal Bağcı da böyle bir insandı. Biz Kemal Bağcı'yı iyi biliriz. Rabbim de kendisini en güzel yerde, en güzel mertebede inşallah yerini verecektir. Tüm basın camiasına tekrar başsağlığı diliyorumö şeklinde konuştu.

MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan ise, Kemal kardeşimiz vefat edeli 22 yıl olmuş ve unutulmamış. Bundan daha güzel bir şey yok. Bütün basın camiasına başsağlığı diliyorum. Ailesine sabırlar diliyorum. Ne mutlu sizlere ki 22 yıldır meslektaşları tarafından unutulmamış mümtaz bir şahsiyetin huzurundayızö diye konuştu.

Eşi Elif Bağcı ise, Kemal'i ne kadar çok sevdiğinizi biliyorum. Her yıl bizimle beraber, buraya geliyor, bizleri yalnız bırakmıyorsunuz. Bize moral veriyorsunuz, hepiniz sağ olun. Sizleri yanımızda görmek bizlere mutluluk veriyorö ifadelerini kullandı.

Öte yandan Milletvekilleri Nejat Koçer ve Muhittin Taşdoğan, GGC Başkanı İbrahim Ay, Gaziantep'te faaliyet gösteren gazeteciler ve Bağcı'nın ailesi, Kemal Bağcı'nın mezarına karanfiller bıraktı. Daha sonra okunan duaların ardından anma programı sona erdi.

Kaynak: DHA