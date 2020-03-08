Gazeteci Cüneyt Özdemir, Mersin'de iletişimin alfabesini tecrübeleriyle anlattı
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Mersin Büyükşehir Belediyesi, Cüneyt Özdemir, Mersin, Güncel

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Mersin'de iletişimin alfabesini tecrübeleriyle anlattı

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'İletişimin 5N1K'sı' seminerinde deneyimli gazeteci Cüneyt Özdemir, kariyer serüveninden örneklerle iletişim yöntemlerini anlattı.

08.03.2020 13:59 | Son Güncelleme: 08.03.2020 13:59
Gazeteci Cüneyt Özdemir, Mersin'de iletişimin alfabesini tecrübeleriyle anlattı

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'İletişimin 5N1K'sı' seminerinde deneyimli gazeteci Cüneyt Özdemir, kariyer serüveninden örneklerle iletişim yöntemlerini anlattı.


Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen seminere, Belediye Başkanı Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer'in yanı sıra Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz ile çok sayıda vatandaş katıldı. Yakın zamanda Cüneyt Özdemir ile arasında geçen bir diyalogu anlatan Seçer, "Çok keyifli zaman geçirdim, gerçekten öğreticiydi. Çok önemli mesajlar vardı. Birkaç ay önce Cüneyt Özdemir ile tanıştım. Tabii Belediye Başkanı olarak doğaldır, güzel, tarihi birikimi var diye Mersin'i anlatıyorum. Doğası güzel, insanı güzel, Mersin geleceğin yıldızı bir kent diye anlatırken, 'Mersin'i kimse tanımıyor. Yani bir insan Mersin'e ne için, hangi özelliğinden dolayı gelsin? Bir nedeni olmalı' dedi. Cüneyt Özdemir bugün geldi, Mersin'i de gezdi. Bilmiyorum, inşallah artık bir nedeni vardır" diye konuştu.


Cüneyt Özdemir ise, Mersin'e gelişinden oldukça memnun kaldığını belirterek, "Buraya hep kötü, tatsız haberler için geliyordum. Ama ilk kez gezmeye gelince Mersin'i çok beğendim, tavsiye edeceğim. Bir hafta sonu buraya neden gelinmesin?" dedi.


"En kötü şey iletişimsizlik"


Seminerde, gazetecilik mesleğine başlama sürecinden bahseden Özdemir, iletişim yöntemlerini kariyer serüveninden çeşitli örneklerle anlattı. Meslek hayatı boyunca Dilber Ay'dan Fatih Altaylı'ya, Burhan Kuzu'dan Tuğçe Kazaz'a birçok isimle yaptığı programlardan kayıtları izleyicilerle paylaşan Özdemir, iletişim kazası, iletişimde sessizliğin gücü, tartışmanın etkisi ve önyargının dezavantajları gibi konulara değindi. Herkesin iletişiminin farklı olduğunu dile getiren Özdemir, "Bir sürü iletişim yöntemleri anlattım. Bence en kötü şey iletişimsizlik. Ne olursa olsun içinizden bir şey geçiyorsa tutmayın, söyleyin. Uygun bir üslubu bulun. Hata olur belki ama söylemediğiniz zaman o sizde ukde olarak kalıyor. Yıllar geçiyor, bir türlü onu unutamıyorsunuz ve artık anlatamıyorsunuz" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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