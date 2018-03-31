Gazeteci Bozgeyik Ölüm Yıldönümünde Dualarla Anıldı

Gaziantep basın camiasının duayen isimlerinden Gazeteci-Yazar Vahittin Bozgeyik, vefatının 13'üncü yıl dönümünde mezarı başında düzenlenen törenle ve dualarla anıldı.

Gaziantep'te kültür-sanat ve basın camiasında yaptığı hizmetlerle herkesin takdirini kazanmış gazeteci-yazar ve şair Vahittin Bozgeyik, vefatının 13'üncü yılında mezarı başında anıldı. Her yıl geleneksel hale getirilen anma töreni merhum Bozgeyik'in Oğuzeli ilçesi Devehöyük Köyü'nde bulunan mezarında düzenlendi. Programa, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti (GGC) Başkanı İbrahim Ay, basın mensupları, şair ve yazarlarla birlikte Bozgeyik'in akraba ve dostları büyük ilgi gösterdi. Duaların okunduğu anma programında daha sonra konuşmalar yapıldı. Devehöyük Köyü'nde düzenlenen anma programında sevenleri mezarına karanfiller bıraktı. Okunan duaların ardından GGC Başkanı İbrahim Ay, merhum Bozgeyik'in oğlu Nurettin Bozgeyik, Şehitkamil Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Rauf Bozgeyik ve şair İbrahim Halil Aycan birer konuşma yaptılar. Yapılan konuşmalarda Bozgeyik'in gazeteciliği, şair ve yazarlığının yanı sıra örnek bir insan olduğuna dikkat çekildi. Anma programında konuşan Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay, Vahittin Bozgeyik'in gazeteciliğinin yanı sıra örnek kişiliği ile de sevilen bir insan olduğunu vurgulayarak, "Vahittin Bozgeyik ağabeyimizi aramızdan ayrılışının 13. yılında bir kez daha özlemle ve rahmetle anıyoruz. Merhum Bozgeyik ağabeyimiz usta bir gazeteci olmasının yanı sıra genç meslektaşlarına her zaman yol gösterici olmuştur. Merhum Vahittin Bozgeyik, gazetecilik hayatında yaptığı hizmetlerin yanında kültür sanat alanında da Gaziantep'e çok önemli hizmetlerde bulunmuştur. Ayrıca şair yönüyle de birçok bestesi yerel ve ulusal sanatçılar tarafından seslendirilmiştir. Bozgeyik'in 'Hesapta Yoktu' isimli bestesi de sanatçı Selda Bağcan tarafından seslendirilirken, yine Bozgeyik'in ölümünden bir süre önce yazdığı 'Unutuldum' isimli beste ise Türk Halk Müziği sanatçısı Güler Duman'ın kasetinde yer aldı. Gazeteciler Cemiyetimizin kurucularından birisi olan mermum Bozgeyik, sektörümüze çok önemli katkıları bulunmuştu. Bizler Gazeteciler Cemiyeti olarak kendisini hiç unutmadık ve bundan sonra da unutturmayacağız. Bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Anma programında merhum Bozgeyik'in oğlu Nurettin Bozgeyik ve Şehitkamil Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Rauf Bozgeyik de birer konuşma yaparak katılan herkese teşekkür ettiler. Program, Şair İbrahim Halil Aycan'ın Vahittin Bozgeyik şiirleri okumasıyla sona erdi. - GAZİANTEP