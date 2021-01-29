Gazeteci Alpay'ın objektifinden Zeytinburnu'nun 50 Yılı

Gazeteci Mehmet Alpay'ın fotoğraflarıyla Zeytinburnu'ndaki 50 yıllık sosyal yaşamı anlatan "Zeytinburnu'nun 50 Yılı, Mehmet Alpay Fotoğraf Sergisi" Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde açıldı.

Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi, Ocak ayı kültür ve sanat takviminde; Gazeteci Mehmet Alpay'ın "Zeytinburnu'nun 50 yılı: Fotoğraflarla 1950'den 2000'e" sergisine yer veriyor. Mehmet Alpay'ın meslek yaşamı boyunca çektiği, kişisel koleksiyonunda yer alan, Zeytinburnu'nun 50 yıllık geçmişine dair pek çok fotoğrafın bulunduğu sergi, ilçenin geçmişine dair önemli bir görsel panorama sunuyor.

ALPAY: 2 BİN 657 YILLIK TARİHE NOT DÜŞMEYE DEVAM EDİYORUZ

Geçmiş dönemlerde de Zeytinburnu ile ilgili fotoğraf sergileri açan Mehmet Alpay, Zeytinburnu'nun 50 yılı: Fotoğraflarla 1950'den 2000'e" çalışmasıyla, 19'uncu sergisine imza atıyor. Her defasında Zeytinburnu sevdalısı olduğunu dile getiren Alpay, "İlçemiz var olduğu dönemden beri, konumu ve geçiş yollarıyla tarih boyunca hep önemli olmuş. Arşivlere baktığınızda ilçenin 2 bin 657 yıllık tarihinin belgelendiğini görürsünüz. Bizler de tarihe not düşmek için fotoğraflarımızla belgelendirmeye devam ediyoruz" dedi.

Gazeteci Mehmet Alpay'ı sergi açılışında yalnız bırakmayan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Zeytinburnu'nun 50 yılı: Fotoğraflarla 1950'den 2000'e' sergisi Mehmet Alpay ağabeyimiz için yaptığımız ikinci sergidir. İlk sergiyi Zeytinburnu'nun ilçe oluşunun 50'nci yılında, şimdi Kazlıçeşme Sanat olarak bildiğimiz, eski belediye başkanlık binasının koridorunda açmıştık. Çok da güzel olmuştu. Bugünkü sergi daha farklı fotoğraflarla kalıcı bir kataloğa da kavuştu. Böylelikle gelecek nesillere aktarabileceğimiz bir argüman oluşturmuş olduk. Bu tarz etkinliklere fazlasıyla yer vererek, fotoğraf ve fotoğraf sanatçılarımız vasıtasıyla Zeytinburnu'nun her yılını kayıt altına alarak, gerçek zamanlı bir görsel hafıza oluşturuyoruz. Mehmet ağabeyimize katkıları için teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

"Zeytinburnu'nun 50 yılı: Fotoğraflarla 1950'den 2000'e Dünden Bugüne Zeytinburnu" konulu fotoğraf sergisi, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde 14 Şubat tarihine kadar hafta içi 10.00 - 20.00 saatleri arasında görülebilir.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı