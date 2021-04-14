Ahmet Hakan'ın imzasını taklit ederek evini kiraya veren eski şoförüne 2 yıl 8 ay hapis cezası
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Ahmet Hakan'ın imzasını taklit ederek evini kiraya veren eski şoförüne 2 yıl 8 ay hapis cezası

Anadolu Ajansı / Başak Akbulut Yazar - Haberler | Magazin
Ahmet Hakan'ın imzasını taklit ederek evini kiraya veren eski şoförüne 2 yıl 8 ay hapis cezası

Gazeteci ve yazar Ahmet Hakan Coşkun'un imzasını taklit ederek dairesini 170 bin lira karşılığında kiraya verip aldığı parayı da kullandığı ileri sürülen eski şoförü Sari Demir, 2 yıl 8 ay 15 gün hapisle cezalandırıldı.

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İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Sari Demir ve avukatı katılmazken, müşteki Ahmet Hakan Coşkun'u ise avukatı Merve Akın Özbek temsil etti. Müşteki avukatı Özbek, dolandırıcılık suçunu işlediğinin kendi beyanı, imza incelemesi ve bilirkişi raporuyla sabit olan sanığın cezalandırılmasını istedi. Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı da sanığın üzerine atılı suçlardan cezalandırılmasını istedi.

2 AYRI SUÇTAN HAPİS CEZASI ALDI

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Demir'i "hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanmak" suçundan 1 yıl 8 ay hapis ve 20 bin lira para cezasına çarptırdı. Mahkeme, ayrıca sanığa "özel belgede sahtecilik" suçundan ise 1 yıl 15 gün hapis cezası verirken, sanık hakkında daha önce başka bir dosyadan hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı veren ilgili mahkemeye ihbarda bulunulmasına hükmetti.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Sari Demir'in bir süre müşteki Ahmet Hakan Coşkun'un yanında çalıştığı ve bu nedenle aralarında hizmet ilişkisi kurulduğu anlatılmıştı. Coşkun'un, daha önceden şoförlüğünü yapan Demir'e, Trump Towers Residence'da, kendisine ait taşınmazı kiraya vermesini istediği belirtilen iddianamede, müştekinin ayrıca kiracı bulursa evi gösterebilmesi için anahtarını da teslim ettiği ifade edilmişti.

Sanığın bu taşınmazı kiraya verdiği ancak bu durumu Coşkun'a bildirmediği anlatılan iddianamede, Demir'in özel belge hükmündeki kira sözleşmesini düzenleyip müşteki adına imzaladığı, kiracıdan aldığı 170 bin lirayı da Coşkun'a vermediği kaydedilmişti. Sanığın "Özel belgede sahtecilik" suçuna ilaveten müşteki adına tahsil ettiği parayı da ona vermeyerek "Hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma" suçunu işlediği vurgulanan iddianamede, Sari Demir'in bu iki suçtan 2 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.Öte yandan, sanık Sari Demir, Ahmet Hakan'ın 2015 yılında evinin önünde darbedilmesine ilişkin davada, "mağdur-müşteki" sıfatıyla yer almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Başak Akbulut Yazar

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