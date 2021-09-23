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Gaye Su Akyol hayranlarını coşturdu

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Gaye Su Akyol hayranlarını coşturdu

"Nilüfer +1 Güz Konserleri"nde sahne Gaye Su Akyol'un oldu.

"Nilüfer +1 Güz Konserleri"nde sahne Gaye Su Akyol'un oldu. Yoğun ilgi gören konserde Gaye Su Akyol, hayranlarını coşturdu.

"Nilüfer +1 Güz Konserleri"nde coşku sürüyor. Balat Atatürk Ormanı'nda gerçekleştirilen konser serisinde bu kez 1970'lerde popüler olan müzik tarzı "Psychedelic Rock"u kendine has yorumuyla yeniden canlandıran Gaye Su Akyol sahne aldı. Gaye Su Akyol, konser alanını dolduran müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Konsere 2018 yılında çıkardığı son albümünün de adını taşıyan "İstikrarlı Hayal Hakikattir" parçasıyla başlayan Gaye Su Akyol, iki saat süren konseri "Hologram" adlı parçasıyla tamamladı. Hayranlarının yoğun isteği üzerine bis yapan Gaye Su Akyol, "Kırmızı Rüyalar" adlı eserini hayranlarıyla birlikte söyledi. Gaye Su Akyol, geceyi yine "İstikrarlı Hayal Hakikattir" şarkısıyla noktaladı.

Nilüfer Belediyesi'nin çalışmalarının örnek olduğunu belirten Gaye Su Akyol, "Umarım bütün belediyeler, şehirler insanları konserlere, sergilere boğar" diye konuştu. Gaye Su Akyol, bir takım hikayeleri anlatan ve kendi çizdiği illüstrasyon ve resimlerin de, ilk kez Nilüfer konserinde sahnede yer aldığını belirtti. Gecenin sonunda Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nejla Aslan, Gaye Su Akyol'a plaket vererek teşekkür etti. - BURSA

Gaye Su Akyol hayranlarını coşturdu

Gaye Su Akyol hayranlarını coşturdu

Gaye Su Akyol hayranlarını coşturdu

Gaye Su Akyol hayranlarını coşturdu

Gaye Su Akyol hayranlarını coşturdu

Gaye Su Akyol hayranlarını coşturdu

İhlas Haber Ajansı - Magazin Haberleri
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Haber: Gaye Su Akyol hayranlarını coşturdu - Haberler Magazin
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