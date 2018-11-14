Gaün Topluluklarına Yoğun İlgi

Gaziantep Üniversitesindeki (GAÜN) öğrenci topluluklarının, 12 bin 727 kayıt alarak üniversite tarihinin en yüksek sayısına ulaştığı bildirildi.

GAÜN Kültür Müdürü Mustafa Arslan, yaptığı açıklamada, öğrenci topluluklarının 2018-2019 akademik yılında çok büyük bir katılımla üniversite tarihindeki en yüksek üye sayısına ulaştıklarını kaydetti.

Öğrenci topluluklarına 24 Eylül'de başlayan üyelik işlemlerinin, GAÜN Kültür Müdürlüğü bünyesinde bireysel ve online olarak yaklaşık bir ay sürdüğünü ifade eden Arslan, "82 öğrenci topluluğuna sahip olan GAÜN Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı Kültür Müdürlüğü bu yıl 12 bin 727 kayıt ile üniversite tarihindeki en yüksek rakama ulaştı." dedi.

GAÜN Topluluklarına kayıt yapan öğrenciler yıllık faaliyetlerini belirleyerek ilk toplantılarını gerçekleştirdi.