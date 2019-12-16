GAÜN öğretim elemanlarının fotoğraf sergisi açıldı

16.12.2019 14:21 | Son Güncelleme: 16.12.2019 14:26

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü Öğretim Elemanları tarafından hazırlanan Karma Fotoğraf Sergisi GAÜN Tarihi Cenani Konağı Kültür ve Sanat Merkezi'nde açıldı.



Serginin açılışında konuşan GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Avni Gökalp, Karma Fotoğraf Sergisinin açılışını yapmaktan büyük onur duyduğunu belirterek, emeği geçen öğretim elemanlarına teşekkür etti. Prof. Dr. Gökalp, "Hem öğrencilerimiz hem de Gaziantep'in sanat hayatı için bu fotoğraf sergisi umarım bir motivasyon olur. Daha güzel eserlerin ortaya çıkmasına vesile olur" dedi.



GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Elif Şenel, Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü'nün büyük çabalarla oluşturduğu ve sonuçlandırdığı karma fotoğraf sergisine katılan herkese teşekkür etti.



GAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Özcan Demir, "Biz bundan sonraki yıllar için ümit vadeden bir bölümüz. Bu anlamda da bu sergimizde bizimle ders veren, bu yolda yürüyen bütün arkadaşlarımızla birlikte bir araya geldik. Birazdan da eserlerini görme fırsatı bulacağız" şeklinde konuştu.



Konuşmaların sonrasında, Sinema ve Televizyon Bölümü Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Özcan Demir, Seramik ve Cam Bölümü Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Hacer Hasdemir, Grafik Bölümü Öğretim Görevlisi Bayram Bozhüyük, Sinema ve Televizyon Bölümü Öğretim Görevlisi Gamze Büzeyri'ye GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Avni Gökalp tarafından katılım belgesi takdim edildi.



Karma Fotoğraf Sergisi 13 - 26 Aralık 2019 tarihlerinde GAÜN Tarihi Cenani Konağı Kültür ve Sanat Merkezi'nde gezilebilecek. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA