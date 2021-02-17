GAÜN ile GAGİAD işbirliği protokolü imzaladı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ile Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) arasında Gaziantep ilinin stratejik konumu, sahip olduğu beşeri ve ekonomik üstünlüğünün ve temel kaynaklarının etkin kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla yürütülecek bilgi ve teknoloji transferi çalışmalarının...

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ile Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) arasında Gaziantep ilinin stratejik konumu, sahip olduğu beşeri ve ekonomik üstünlüğünün ve temel kaynaklarının etkin kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla yürütülecek bilgi ve teknoloji transferi çalışmalarının temeli olan "Üniversite-Sanayi İş Birlikleri ve Girişimcilik Ekosisteminin Sürdürülebilirliği" konularında işbirliği protokolü imzalandı.

İmza töreninde, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Bozkurt, Uluğ Bey Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Bayram, GAGİAD Genel Sekreteri Şeyda Helvacı Kerse, Gaziantep Teknopark Genel Müdürü Kazım Yıldırım ve Target TTO Genel Müdürü Samet Kürşat Başol yer aldı.

İmza töreninde konuşan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, güçlü olmanın yolunun üretimden geçtiğini belirterek, "GAGİAD'la imzaladığımız bu sözleşmeyi, üretime katkı anlamında imzalamaktan haz duyuyorum. İmzalamak yetmez ürüne dönüştürmemiz gerekiyor. Genç iş adamları olarak sahadasınız, biz de teorik olarak sizlere gerekli desteği vermeye hazırız. Üniversitemizin müthiş bir alt yapısı var. Uluğ Bey Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde sanayinin her dalında analiz yapılabilecek alt yapıya sahibiz. Yarınların genç iş insanları olarak ülkenin geleceği sizlerin elinizde olduğunu düşünerek sizleri ayrıcalıklı olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.

"Üniversite sanayi işbirliğini önemsiyorız"

GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer ise, üniversite-sanayi işbirliğiyle Gaziantep Üniversitesi'nin bilimsel potansiyelini sanayiye aktararak ekonomik değere dönüşmesine ve ayrıca sanayinin tecrübesinin de genç kuşaklara, öğrencilere aktarılmasına katkı sunulması olduğunu vurguladı. Koçer, "Mentörlükle başlayacak olan bu süreç melek yatırımcılık ve girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi ve desteklenmesiyle devam edecek. Biz GAGİAD olarak bu konuları çok önemsiyoruz. Bu işbirliği için de Rektörümüz Prof. Dr. Arif Özaydın'a ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Bu işbirliğimizin GAGİAD'a, Gaziantep Üniversitesi'ne, Gazi şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı