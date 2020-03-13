GAÜN'de Şehitleri Anma ve Suriye Meselesi konferansı
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Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep, Türkiye, Suriye, Güncel

GAÜN'de Şehitleri Anma ve Suriye Meselesi konferansı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yunus Emre Tansü, "Biz Suriye meselesini bir şekilde çözmek zorundayız. Ne kadar kısa zamanda Suriye halkının lehine çözersek, Türkiye için de o kadar güzel olacak bir gelecek oluşacaktır" dedi.

13.03.2020 16:28 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:28
GAÜN'de Şehitleri Anma ve Suriye Meselesi konferansı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yunus Emre Tansü, "Biz Suriye meselesini bir şekilde çözmek zorundayız. Ne kadar kısa zamanda Suriye halkının lehine çözersek, Türkiye için de o kadar güzel olacak bir gelecek oluşacaktır" dedi.


Şehitleri Anma ve Suriye Meselesi konulu konferansında, Suriye meselesinin Türkiye'nin en önemli meselelerinden biri olduğuna vurgu yapan Doç. Dr. Tansü, "Rahmetli Necmettin Erbakan'ın 'Konu Suriye değil, Türkiye meselesidir' diyerek bu konunun önemine yıllar önce dikkati çektiğini belirtti. Tansü konuşmasının devamında, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da söylediği gibi; 'Eğer biz İdlib'te haklarımızı korumazsak, Gaziantep'i ilerde savunmak zorunda kalırız' Biz bu uğurda şehit düşenlere, gazi olanlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Şehitlerimizin, gazilerimizin bakiyesi olan aileler bize emanettir. Ancak, biz Suriye meselesini bir şekilde çözmek durumundayız. Ne kadar kısa zamanda Suriye halkının lehine çözersek, Türkiye için de o kadar güzel olacak bir gelecek oluşacaktır" dedi.


GAÜN Kültür ve Medeniyet Topluluğu tarafından GAÜN Fen Edebiyat Fakültesi Ömer Asım Aksoy Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan Topluluk Yöneticisi Hüseyin Furkan Koçak ise, "Şehitlerimiz memleketimizin şehitleridir, bu milli bir acıdır. Tarih Bölümü öğrencileri olarak şehitlerimiz anmak bizim vazifemiz. Topluluk olarak bunu kendimize vazife edindik" dedi. Konferansı, GAÜN Rektör Danışmanı Prof. Dr. Mehmet Emin Sönmez'in yanı sıra çok sayıda öğrenci izledi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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