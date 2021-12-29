Gates: "2-3 Yla Toplantıları Metaverse'de Yaparız" - Haberler
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Gates: "2-3 Yla Toplantıları Metaverse'de Yaparız"

Gates:
Space Mag Türkiye - Haberler | Teknoloji

Son zamanların yükselen yıldızı elbette metaverse... Büyük teknoloji şirketleri art arda metaverse hakkında açıklama yapmaya başladı.

Son zamanların yükselen yıldızı elbette metaverse… Büyük teknoloji şirketleri art arda metaverse hakkında açıklama yapmaya başladı. Özellikle Facebook'un adını 'Meta' olarak değiştirmesi bu teknolojiyi daha önemli hale getirdi. Metaverse, gerçek dünya ile sanal Dünya'yı bir araya getiren teknoloji olarak hayatımıza girecek gibi görünüyor.

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, son blog yazısında iki ya da üç yıl içerisinde 'metaverse'de toplantılar yapacağını yazdı. Bill Gates, Metaverse toplantıların üç boyutlu ortamda olacağını düşünüyor.

INTEL'DEN METAVERSE İTİRAFI

Ünlü teknoloji devi lntel de metaverse hakkında açıklamada bulundu.

Intel'in Kıdemli Başkan Yardımcısı Raja Koduri "Bilgi işlem, depolama ve ağ altyapımız bugün bu vizyonu etkinleştirmek için yeterli değil" açıklamasını yaptı.

Koduri, gereken işlem gücüne yakın bile olmadığımızı söyleyerek mevcut toplu işlem kapasitesinde 1.000 kat artış yapılması gerektiğini vurguladı.

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