GATA'da Gazi ve İç Güvenlik Yararlıları Kliniği hizmete açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

GATA'da Gazi ve İç Güvenlik Yararlıları Kliniği hizmete açıldı

18.03.2021 15:37 | Son Güncelleme: 18.03.2021 15:42
GATA'da Gazi ve İç Güvenlik Yararlıları Kliniği hizmete açıldı

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Gazi ve İç Güvenlik Yaralıları Kliniği açılışı gerçekleştirildi.

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Gazi ve İç Güvenlik Yaralıları Kliniği açılışı gerçekleştirildi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GATA) Gazi ve İç Güvenlik Yaralıları Kliniği açılış törenine katıldı. Açılış esnasında bir konuşma yapan Altınok, "Keçiören'in devletin kurtuluşunda ayrı bir yeri vardır. Bütün dünyaya meydan okumuş ve küllerinden bir Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle anıyoruz. Şu an bir tıbbiyedeyiz. Bir sağlık kurumundayız. Bir dönem mezun vermiyor. Niye? Tamamı Çanakkale'de şehit oluyor. Atatürk'e soruyorlar Çanakkale Zaferi neyin sonucudur? 'Türk milletinin büyük imanı ve başarısıdır' diyor. İnşallah devletimizin ebet müddet var olsun. Vatan şehit ve gazilerimize minnettardır. Ülkede yaşayan herkes şehit ve gazilerimize ve onların yakınlarına borçludur. Vatan bir tanedir. Diyor ya 'mevzu bahis vatansa gerisi teferruattır.' Hainlerle bir olmayacağız. Bunun partisi falan yok. Partiler gelir gider ama Türkiye Cumhuriyeti ebediyen kalacak. Yaptığımız tadilatla gazilerimize yakışır bir kat yaptık. Doktorlarımız, hekimlerimiz başımızın tacı. Onlar öncü savaşçı. Bunları rafta bırakmamalıyız. Bunlar ne yardımdır ne emektir. Milletin parasını millete vermektir. Buralar gazilerimize, gazi ailelerimize, şehit ve ailelerine armağan olsun. Vatanı için bizler için her şeyi verene bizler de görevimizi yapmamız lazım. Onların konforlu hizmet alabilmesi için her şeyimizi vermemiz lazım" ifadelerini kullandı.

Açılış törenine Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un yanı sıra Milli Savunma Bakanlığı Askeri Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Tuğgeneral Prof. Dr. Mustafa Gerek, Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl ve AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Arife Polat Düzgün de katıldı.

Gülhane Gönüllüleri Vakfı Başkanı Cevdet Erdöl, Milli Savunma Bakanlığı Askeri Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Tuğgeneral Prof. Dr. Mustafa Gerek, Cerrahi bölümüne yaptığı katkılardan dolayı Prof. Dr. Onur Genç ve gaziler adına Gazi Levent Yücel, Altınok'a plaket takdim etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Pervin Buldan Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Ayşegül Çınar Yılmaz Erdoğan
Spor Ersun Yanal Caner Erkin Bülent Uygun Ünal Karaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: GATA'da Gazi ve İç Güvenlik Yararlıları Kliniği hizmete açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 15:42:39. #1.15#
title