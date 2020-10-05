GATA Başhekim Yardımcısı'ndan skandal sözler! Medeni kanunu hedef alıp, 2. eş çağrısı yaptı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Edizer, erkeklere "Yuvanızı niye yıkıyorsunuz, ikinci eşi alın" çağrısında bulundu. Dr. Edizer'in skandal açıklamalarının yer aldığı video, sosyal medyada infial yarattı.

Eski adıyla GATA, yeni adıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başhekim yardımcısı olan Dr. Ali Edizer'in yaptığı açıklamalar gündem oldu. Edizer, sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşım ile medeni kanunu hedef aldı.

Paylaştığı videoda medeni kanunu yıkmak için mücadele verdiğini belirten Edizer, yasalar gereği tek eşli olmayı eleştirerek, "Boşanmak yerine ikinci eşi alın" dedi.

"SORSAN KADINA ÖZGÜRLÜK VE UYGARLIK"

Esra Erol'un programı ile ilgili de paylaşımda bulunan Edizer, "Esra Erol'a bizi götüren yolun başı, İsviçre Medeni Kanununun kabul edilmesidir. Sorsan "kadına özgürlük ve uygarlık" kazandırıldı. Resmiyette tek eşlilik, fiiliyatta zina ve fuhuş serbestliği. Kuvveden fiile batı ahlaksızlığı" ifadelerine yer verdi.