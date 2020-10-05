GATA Başhekim Yardımcısı'ndan skandal sözler! Medeni kanunu hedef alıp, 2. eş çağrısı yaptı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

GATA Başhekim Yardımcısı'ndan skandal sözler! Medeni kanunu hedef alıp, 2. eş çağrısı yaptı

05.10.2020 08:43 | Son Güncelleme: 05.10.2020 09:15

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Edizer, erkeklere "Yuvanızı niye yıkıyorsunuz, ikinci eşi alın" çağrısında bulundu. Dr. Edizer'in skandal açıklamalarının yer aldığı video, sosyal medyada infial yarattı.

Eski adıyla GATA, yeni adıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başhekim yardımcısı olan Dr. Ali Edizer'in yaptığı açıklamalar gündem oldu. Edizer, sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşım ile medeni kanunu hedef aldı.

Paylaştığı videoda medeni kanunu yıkmak için mücadele verdiğini belirten Edizer, yasalar gereği tek eşli olmayı eleştirerek, "Boşanmak yerine ikinci eşi alın" dedi.

GATA Başhekim Yardımcısı Ali Edizer erkeklere ikinci eş alın çağrısında bulundu

"SORSAN KADINA ÖZGÜRLÜK VE UYGARLIK"

Esra Erol'un programı ile ilgili de paylaşımda bulunan Edizer, "Esra Erol'a bizi götüren yolun başı, İsviçre Medeni Kanununun kabul edilmesidir. Sorsan "kadına özgürlük ve uygarlık" kazandırıldı. Resmiyette tek eşlilik, fiiliyatta zina ve fuhuş serbestliği. Kuvveden fiile batı ahlaksızlığı" ifadelerine yer verdi.

GATA Başhekim Yardımcısı'ndan skandal sözler! Medeni kanunu hedef alıp, 2. eş çağrısı yaptı
Haber Yorumları (108)
SAİD: Adam doğru söylüyor tebrik ediyorum kendisini
Cevap Yaz Yayından Kaldır
VATANSEVER: ADAM DİYOR Kİ İHANET İÇİN YUVANIZI NİYE YIKIYORSUNUZ DİYOR. .
Cevap Yaz 2 7 Yayından Kaldır
YUSUF: Şeriat: Allah''ın Kanunları anlamındadır. Siz kime savaş açtığınızın farkında değil misiniz ?
Cevap Yaz 3 7 Yayından Kaldır
Tüm 108 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Ayhan Bilgen Meral Akşener Fahrettin Koca Abdulhekin Ayhan
Magazin Ezgi Mola Seda Sayan Ali Sürmeli Bergüzar Korel
Spor Babel Erol Bulut Özgür Yankaya Sergen Yalçın Robert Prosinecki
Daha Fazla Beşiktaş Ermenistan Azerbaycan Sosyal Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: GATA Başhekim Yardımcısı'ndan skandal sözler! Medeni kanunu hedef alıp, 2. eş çağrısı yaptı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.10.2020 10:42:32. #1.15#
title