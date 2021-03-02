Gastronomi şehrinin lezzet ustaları kontrollü normalleşmeden memnun

UNESCO tarafından gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Gaziantep'in lezzet ustaları, yeni süreçte kapılarını müşterilerine açmanın mutluluğunu yaşıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre, yüksek riskli kentler dışında restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler 07.00-19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasiteyle açıldı.

Birbirinden lezzetli yemekleriyle bu alanda ilk akla gelen kentlerden olan Gaziantep'te de lokanta ve restoranlar müşterilerini ağırlamaya başladı.

Gece saatlerinden itibaren hazırlık yapıp sabahın erken saatinde işletmelerini hazır hale getiren işletmeciler, yüzde 50 kapasiteye göre iş yerlerini düzenleyerek yeniden müşterilerini ağırlamanın sevincini yaşıyor.

Kentteki kebap ustalarından İbrahim Çadır, AA muhabirine, yaklaşık 4 aydan beri işletmenin kapalı olduğunu ve sadece paket servisleriyle hizmet etmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Bu süreçte zaman zaman sıkıntılı günler geçirdiklerini anlatan Çadır, şöyle konuştu:

"Sıkıntılı olduğumuz günler oldu ama her zaman 'sağlık her şeyden önce gelir' diyerek sabrettik. Şimdi yavaş yavaş müşteriler gelmeye başladı. Buna da çok şükür. Bugün daha ilk gün ve ilk saatler, gelen müşteri sayısı biraz az ama önemli değil. Biz yeniden müşterilerimizle, ailelerimizle buluşmaktan yana mutluyuz."

"İşletmemizde her türlü tedbiri alarak hizmet veriyoruz

Beyran ustalarından Mehmet Çavdar da kentin en önemli lezzetlerinden birinin bu yemek olduğunu hatırlatarak, "Önceki dönemlerde paket servisimiz vardı ama beyranın özelliği çok sıcak tüketilmesinden dolayı işlerimiz çok düşmüştü." dedi.

İlk gün olmasına rağmen çoğu kişinin beyran içmek için iş yerlerine geldiğini anlatan Çavdar, şunları kaydetti:

"Bugünlere beraber geldik. Tedbiri elden bırakmadan devam edersek daha sağlıklı günlere de kavuşuruz. Biz de işletmemizde her türlü tedbiri alarak hizmet veriyoruz. Biz işletmemizi yarı kapasiteye düşürdük ve 150 müşteri ağırlayabilir şekilde dizayn ettik. İnşallah daha sağlıklı günlerde de müşterilerimizle eski özlem duyduğumuz günlere kavuşuruz."

Hasan Tuna ise Gaziantep'in önemli lezzetlerinin olduğunu vurgulayarak, "Çok özlemiştik. Normalleşmeyle birlikte ailemle beraber beyran içmeye geldik. Buraya gelince daha iyi anladık. Zaten beyran da bizim en önemli lezzetimiz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar