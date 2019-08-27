Garnizon Komutanı'ndan veda ziyareti

27.08.2019 16:59

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları kapsamında Genelkurmay Lojistik Başkanlığı'na atanan Derince Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanı Tümamiral Kadir Yıldız, Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'a bir veda ziyareti gerçekleştirdi.

Yeni görevinde Yıldız'a başarılar dileyen Başkan Büyükakın, aynı zamanda Garnizon Komutanı Tümamiral Kadir Yıldız'a günün anısına bir hediye takdim etti.

Kaynak: Bültenler