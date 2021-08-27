garaj11, ikinci el araçlarda öne çıkan trendleri açıkladı

n11.com'un e-ticaretteki tecrübesi ve güvencesi ile Doğuş Holding'in otomotiv alanındaki bilgi birikiminin birleştirildiği garaj11, Ocak-Haziran 2021 dönemi ikinci el araç trendlerini açıkladı.

n11.com'un e-ticaretteki tecrübesi ve güvencesi ile Doğuş Holding'in otomotiv alanındaki bilgi birikiminin birleştirildiği garaj11, Ocak-Haziran 2021 dönemi ikinci el araç trendlerini açıkladı.

Platformdan yapılan açıklamaya göre, garaj11'in Ocak-Haziran 2021 trend verilerine bakıldığında, garaj11'de listelenen araçlar arasında en çok satın alınan marka Volkswagen oldu. Volkswagen'i Renault ve Skoda takip etti.

Ocak-Haziran 2021'de garaj11'de en çok satılan araç modelleri sırasıyla Renault Clio, Volkswagen Passat, Volkswagen Polo, Renault Megane ve Skoda Octavia oldu.

Seçenekler arasından kişiye özel araç bulmaya yardımcı olan ve kullanıcılara aradıkları araç platforma yüklendiğinde bilgi veren Araç Bulma Asistanına 2 ay gibi kısa bir sürede 10 binin üzerinde kişi kaydoldu.

Araç Bulma Asistanı ile garaj11 müşterileri, almak istedikleri aracın marka, model ve yıl bilgisini girerek zamandan kazanıyor ve anlık olarak bilgi alma imkanı yakalıyor. Araç Bulma Asistanına kayıtlı kullanıcıların en çok aradığı ilk 5 araç ise Ford Focus, Renault Clio, Honda Civic, Toyota Corolla ve Renault Megane oldu.

garaj11 müşterileri ikinci el araç tercihlerini yüzde 69 otomatik vitesli araçlardan yana kullandı. Satılan araçların yüzde 79'unun ise dizel araçlar olduğu görüldü. Araçların kasa tipi tercihi yüzde 47 ile Hatchback, yüzde 44 ile Sedan olarak birbirine yakın seyretti. Segment olarak ise 150 bin TL'nin altındaki araçlar ve C ile B sınıfı araçlar daha çok tercih edildi.

Araç sahibi olmak, aracını değiştirmek veya aracını hemen satmak isteyenlerin yeni adresi garaj11, Doğuş Grubu'nun otomotiv sektöründeki deneyimi ile n11'in online alışveriş tecrübesinin yanı sıra, güvenli alışveriş ve müşteri hizmetleri konularındaki öncülüğünü birleştirerek öne çıkıyor.

garaj11, "aldığım araç sağlam mı, garantisi var mı, ekspertiz raporu güvenilir mi, ödeme yaparken sorun yaşar mıyım?" gibi soruların tümüne n11.com güvencesiyle cevap veriyor.

15 yaşından büyük ve 200 bin kilometreyi geçmiş, airbag işlemli, ağır hasar kayıtlı, sel veya su hasarı olan, çalıntı kayıtlı araçların listelenmediği garaj11'de, internetten cep telefonu alır gibi kolay ve güvenle araç almak mümkün oluyor. Ayrıca ücretsiz olarak sunulan lojistik hizmeti sayesinde, satın alınan araçlar müşterilerin kapısının önüne kadar kolayca teslim ediliyor.

"Müşterilerimize ücretsiz ekspertiz hizmetiyle güvenle satabilecekleri bir platform sunuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen n11.com İkinci El Araç Satış Direktörü Kenan Bilirgen, çok kısa sürede garaj11 ile aylık 3 milyonun üzerindeki tekil ziyaretçi sayısına ulaştıklarını belirtti.

Kusursuz müşteri deneyimi sonucu oluşan yüksek müşteri memnuniyetiyle her geçen gün daha fazla tüketiciye hizmet verdiklerini aktaran Bilirgin, şunları kaydetti:

"garaj11, müşterilerine araçlarını anında değerleyip, ücretsiz ekspertiz hizmetiyle güvenle satabilecekleri bir platform sunarken, diledikleri aracı ek masraf veya komisyon ödemeden online olarak satın alma avantajı da sunmaktadır. Güvenli ödeme alt yapısı ve online kredi seçenekleriyle birlikte, garaj11 ikinci el araç alım-satımında uçtan uca online hizmet veren ilk ve tek platform olma özelliği taşımaktadır. Müşterilerimize güven ve kolaylık vaadiyle her geçen gün gelişen hizmetler sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt