Gara'da PKK tarafından şehit edilen polis Vedat Kaya'nın babası Şehmus Kaya Açıklaması

Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşından polis memuru Vedat Kaya'nın babası Şeyhmus Kaya, "9 çocuğum var, biri gitti.

Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşından polis memuru Vedat Kaya'nın babası Şeyhmus Kaya, "9 çocuğum var, biri gitti. Gerekirse 8'ini daha bu vatana feda edeceğim. Kanımın son damlasına kadar onlarla mücadele edeceğim." dedi.

Şehit polis memuru Kaya için memleketi Mardin'in merkez Artuklu ilçesindeki babaevinin önünde, mevlit programı düzenlendi.

Programa Artuklu Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeki Eryarsoy da katıldı.

İl Müftülüğündeki din görevlilerinin Türkçe, Kürtçe ve Arapça mevlit okuduğu programda, İl Müftüsü Ali Hayri Çelik de dua okudu.

Çelik, mevlidin 3 dilde okunduğuna dikkati çekerek, diller farklı da olsa, acının ve gözyaşının aynı olduğunu vurguladı.

Birlik ve dayanışmanın önemine işaret eden Çelik, "Kardeşliğimiz bin yıldır sürüyor. Aynı yolun yolcusu olmuşuz. Bizi bölmek, parçalamak isteyenlere karşı Kurtuluş Savaşı'nda mücadele etmişiz. Rabb'im birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin." dedi.

"Kanımın son damlasına kadar onlarla mücadele edeceğim"

Şehit babası Şehmus Kaya, mevlidin ardından gazetecilere, tüm şehitlere rahmet, ailelerine sabır dilediğini söyledi.

Kendilerini yalnız bırakmayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş ve bütün polislere teşekkür eden Kaya, oğlunun 6 yıldır terör örgütü PKK tarafından alıkonulduğunu anımsattı.

Kaya, terör örgütüne tepkisini dile getirerek, "9 çocuğum var, biri gitti. Allah rahmet eylesin. Gerekirse 8'ini daha bu vatana feda edeceğim. Kanımın son damlasına kadar onlarla mücadele edeceğim." diye konuştu.

"Kürt biziz, onlar Kürt falan değil. Onlar alçaktır." diyen Kaya, torununa şehit oğlunun adını verdiğini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar