Gap İdaresinden "Yerel Medya Projesi"

Kalkınma Bakanlığı, GAP Bölge Kalkınma İdaresi ve Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) tarafından "GAP Bölgesinde Faaliyet Gösteren Yerel Medya Kuruluşlarının Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi" projesi başlatıldı.

GAP İdaresi Bölge Başkan Yardımcısı Mehmet Açıkgöz, projenin tanıtımı için GAÜN Seyirtepe Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada söz konusu projenin Türkiye'de bir ilk olduğunu ifade etti.

GAP bölgesindeki yerel medya kuruluşlarının kapasitesinin artırılmasına yönelik söz konusu projenin hazırlandığını aktaran Açıkgöz, hedeflerinin GAP bölgesinin her anlamda kalkınması olduğunu ifade etti.

Medyanın bölgenin kalkınması için önemli bir araç olduğunu vurgulayan Açıkgöz, şöyle konuştu:

"Bu çerçevede özelikle yerel medya mensupların bu kalkınma sürecine aktif bir şekilde katılımlarını sağlayacak bir kapasiteye getirme düşüncesi ile bu projeyi Gaziantep Üniversitesi ile birlikte hazırladık. Buradan elde edeceğimiz bilgiler doğrultusunda medyamızı güçlendirecek kalkınma sürecine aktif şekilde katılımını sağlayacak uygulamalara da yer vereceğimizi belirtmek isterim. Bu toplantıda aldığımız öneriler ve sorunlarla ilgili akademisyen arkadaşlarımız değerlendirmede bulunacak. Bu çalışma bölgesel çalışma olmakla beraber Türkiye'nin bu alanda politika oluşturması esas oluşturacak bir çalışmada olacak."

- Projeler rol model olacak

Açıkgöz, projenin bölge ve Türkiye için olan önemine değinerek şöyle devam etti: "Kurum olarak bölgede gerçekleştirdiğimiz projelerin birçoğu Türkiye'de ve Türkiye dışında model olarak daha sonra gerçekleştirilen projelere dönüştü. Gerçekleştireceğimiz projede bu şekilde model olacağını düşünüyoruz. Bu projeden çıkacak sonuçları en üst düzeyde politika oluşturacak olan kesimlere ulaştırma anlamında bir rolde üstlenmiş olacağız."

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür de söz konusu projeye ortak olmanın kendileri için onur olduğunu ve bölgenin her anlamda kalkınması için çabaladıklarını aktardı.

Proje kapsamında yerel medya mensupları ve iletişim fakültesi öğretim üyeleri ile bir araya geldiklerini anlatan Gür, şunları kaydetti:

"Akademisyenlerimiz yerel medyanın sorunlarını bizzat onların ağzından duydu. Yerel medyamızda akademik dilin geliştirilmesi adına birlikte paylaşılması gerektiğini, iletişimin çok güçlü olduğunu ve iletişim ile birlikte birçok problemin çözülebileceğini gördük. Bu tanışma toplantısından sonra diğer illerimizde de toplantılar yapılacak. Böylece devletimizin imkanlarıyla yerel basının fedakarlığı, Gaziantep Üniversitesinin katkılarıyla geleceğe yeni medya yapılanmasında güzel bir projeksiyon sunulacağını düşünüyoruz."

Soru cevap şeklinde devam eden toplantıya GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeynep Hamamcı, öğretim üyeleri ve çok sayıda basın mensubu katıldı.