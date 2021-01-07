Gana parlamentosunda Meclis Başkanlığı kavgası: Ordu müdahalede bulundu
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Gana parlamentosunda Meclis Başkanlığı kavgası: Ordu müdahalede bulundu

07.01.2021 12:35 | Son Güncelleme: 07.01.2021 12:45
Gana parlamentosunda Meclis Başkanlığı kavgası: Ordu müdahalede bulundu

Gana parlamentosunda Ulusal Demokratik Kongre ve Yeni Vatansever Parti arasında yaşanan Meclis Başkanlığı seçimi çatışmaya döndü.

Gana parlamentosunda Ulusal Demokratik Kongre ve Yeni Vatansever Parti arasında yaşanan Meclis Başkanlığı seçimi çatışmaya döndü. İki partinin milletvekilleri arasında çıkan arbadeye ordu müdahalede bulundu. 

Afrika kıtasının batısında yer alan Gana Cumhuriyeti parlamentosunda Meclis Başkanlığı seçiminde yaşanan gerilim çatışmaya dönüştü. Ulusal Demokratik Kongre ve Yeni Vatansever Parti arasında Meclis Başkanı seçimi için Parlamento Katibi tarafından yürütülen gizli oylamayla ilgili anlaşmazlıklar ortaya çıktı. İki partinin milletvekilleri arasında çıkan çatışmaya parlamento salonuna giren ordu müdahalede bulundu. 


Gana parlamentosunda Meclis Başkanlığı kavgası: Ordu müdahalede bulundu
Gana parlamentosunda Meclis Başkanlığı kavgası: Ordu müdahalede bulundu
Gana parlamentosunda Meclis Başkanlığı kavgası: Ordu müdahalede bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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