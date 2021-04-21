Gamze Özçelik'ten Şeyma Subaşı'na anlamlı gönderme: Bu çocuklar en iyisini hak etmiyor muydu?
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Gamze Özçelik'ten Şeyma Subaşı'na anlamlı gönderme: Bu çocuklar en iyisini hak etmiyor muydu?

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Magazin

Sevgilisinin kendisine uçak kiralamasını sosyal medya hesabından paylaşan ve sonrasında gelen eleştirileri de "En iyisini hak ediyorum" diyerek savuşturan Şeyma Subaşı'na kendisini yardım işlerine adayan Gamze Özçelik'ten anlamlı bir gönderme geldi.

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin uçak kiralamasını sosyal medya hesabından paylaşan ve gelen eleştirilere de "Her zaman en iyisini hak ettiğimi biliyordum" şeklinde yanıt veren Şeyma Subaşı'na bir tepki de Gamze Özçelik'ten geldi.

Gamze Özçelik'ten Şeyma Subaşı'na anlamlı gönderme: Bu çocuklar en iyisini hak etmiyor muydu?

"BU ÇOCUKLAR EN İYİSİNİ HAK ETMİYOR MU?"

Kurduğu dernekle yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren ve herkesin takdirini kazanan Gamze Özçelik, Instagram hesabından Afrika'daki çocukların fotoğraflarını paylaşarak "Peki dünyanın dört bir köşesinde savaş, taciz, açlık, sefalet ve yetimlikle baş etmeye çalışan bu çocuklar en iyisini hak etmiyor muydu? Onlar en özel değil miydi?" notunu yazdı.

Gamze Özçelik'ten Şeyma Subaşı'na anlamlı gönderme: Bu çocuklar en iyisini hak etmiyor muydu?

"BU CANLARIN YARASINA BASMAYIN"

Sosyal medyada gösterişli paylaşım yapanlara da seslenen Özçelik, "Malınızı, mülkünüzü, yemeklerinizi, kıyafetlerinizi ve tatillerinizi paylaşıp durmayın. Bu canların yarasına basmayın. Bu dünyada yokluk sınav, varlık daha da büyük sınav. Dünya böyle bir yer değil. O yüzden de fani... En kötü görünenin arkasında binbir güzellik gizli olabilir. Hakikat herkese görünmez" ifadelerini kullandı.

Gamze Özçelik'ten Şeyma Subaşı'na anlamlı gönderme: Bu çocuklar en iyisini hak etmiyor muydu?
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olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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