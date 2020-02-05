Gamze Özçelik kimdir, nereli? Gamze Özçelik hayatı, biyografisi

05.02.2020 09:26 | Son Güncelleme: 05.02.2020 09:26

Uğur Pektaş ile 2008 yılında evlenen eski güzel Gamze Özçelik, 2011 yılında boşandı. Çiftin Murathan adında da bir oğulları oldu. Özçelik, oyunculuğu bırakarak ekranlardan çekildi. Oyunculuk, sunuculuk ve modellik gibi işlerde yer aldı. Gamze Özçelik hayatı haberimizde.

GAMZE ÖZÇELİK KİMDİR?

Özçelik 26 Ağustos 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Maltepe Anadolu Lisesi ve Bilgi Üniversitesi'nde eğitimini tamamladıktan sonra, 1999'da Elite Model Look Ipek güzeli, 2000'de Miss Turkey 2. güzeli seçildi fakat sadece bir defa podyumada yürüdü ve kariyerine oyunculuk alanında ilerlemek istedi. Popstar isimli yarışma programının sunuculuğunu üstlendi.

ARKA SOKAKLAR İLE TANINDI

'Seni Seviyorum' adındaki tiyatro oyununda oynayan Gamze Özçelik, Arka Sokaklar dizisinde Zeynep Akyüz Ateş karakteriyle adını duyurdu. Buzda Dans, Popstar, Türkstar, Ben Buradan Atlarım gibi yarışma programlarının sunuculuğunu üstlendi. Son olarak Mehmetçik Kut'ül Amare dizisinde Elizabeth karakterini canlandırdı. 19 Haziran 2008 tarihinde oyuncu Uğur Pektaş ile Büyükada'da evlendi ancak 2011 yılında boşandı. Bu evlilikten çiftin bir oğlu oldu. Özçelik ayrıca "Umuda Koşanlar" adlı yardım derneğini kurdu.

DİZİLERİ- FİLMLERİ

1999 Eyvah Kızım Büyüdü

2001 Cinlerle Periler

2001 Tatlı Hayat

2003 Serseri Sibel

2004 Hırsız Var!

2005 Düşler ve Gerçekler

2005 Savcının Karısı Melda

2006 Seni Seviyorum

2006 - 2009, 2011 - 2013 Arka Sokaklar

2011 Canan

2013 Fatih

2013 Böyle Bitmesin

2018 Mehmetçik Kut'ül Amare