Gamze Özçelik kimdir, nereli? Gamze Özçelik hayatı, biyografisi
Arka Sokaklar dizisiyle popüler olan oyuncu Gamze Özçelik, Umuda Koşanlar Derneği ile ise sık sık gündeme geliyor. Özçelik, 2000 Miss Turkey ikincisi olmuştu. Peki, Gamze Özçelik kimdir? Gamze Özçelik son hali 2020...
Uğur Pektaş ile 2008 yılında evlenen eski güzel Gamze Özçelik, 2011 yılında boşandı. Çiftin Murathan adında da bir oğulları oldu. Özçelik, oyunculuğu bırakarak ekranlardan çekildi. Oyunculuk, sunuculuk ve modellik gibi işlerde yer aldı. Gamze Özçelik hayatı haberimizde.
GAMZE ÖZÇELİK KİMDİR?
Özçelik 26 Ağustos 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Maltepe Anadolu Lisesi ve Bilgi Üniversitesi'nde eğitimini tamamladıktan sonra, 1999'da Elite Model Look Ipek güzeli, 2000'de Miss Turkey 2. güzeli seçildi fakat sadece bir defa podyumada yürüdü ve kariyerine oyunculuk alanında ilerlemek istedi. Popstar isimli yarışma programının sunuculuğunu üstlendi.
ARKA SOKAKLAR İLE TANINDI
'Seni Seviyorum' adındaki tiyatro oyununda oynayan Gamze Özçelik, Arka Sokaklar dizisinde Zeynep Akyüz Ateş karakteriyle adını duyurdu. Buzda Dans, Popstar, Türkstar, Ben Buradan Atlarım gibi yarışma programlarının sunuculuğunu üstlendi. Son olarak Mehmetçik Kut'ül Amare dizisinde Elizabeth karakterini canlandırdı. 19 Haziran 2008 tarihinde oyuncu Uğur Pektaş ile Büyükada'da evlendi ancak 2011 yılında boşandı. Bu evlilikten çiftin bir oğlu oldu. Özçelik ayrıca "Umuda Koşanlar" adlı yardım derneğini kurdu.
DİZİLERİ- FİLMLERİ
1999 Eyvah Kızım Büyüdü
2001 Cinlerle Periler
2001 Tatlı Hayat
2003 Serseri Sibel
2004 Hırsız Var!
2005 Düşler ve Gerçekler
2005 Savcının Karısı Melda
2006 Seni Seviyorum
2006 - 2009, 2011 - 2013 Arka Sokaklar
2011 Canan
2013 Fatih
2013 Böyle Bitmesin
2018 Mehmetçik Kut'ül Amare