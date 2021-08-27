Gamescom 2021 etkinliğinin ikinci gününden öne çıkan oyunlar sizlerle!
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Gamescom 2021 etkinliğinin ikinci gününden öne çıkan oyunlar sizlerle!

Gamescom 2021 etkinliğinin ikinci gününden öne çıkan oyunlar sizlerle!
Playerbros - Haberler | Gamegar

İkinci günden dikkat çeken yapımları derledik

Gamescom 2021 etkinliği ilk gününde Call of Duty: 'dan Marvel's Midnight Suns'a kadar birçok yeni duyuru ve oynanış videolarıyla oyuncuların bir hayli ilgisini çekmişti. Bu sene online gerçekleştirilen dünyanın en büyük oyun etkinliğinde ikinci günün öne çıkan yapımları şu şekilde:

Serial Cleaners

Draw Distance tarafından geliştirilen gizlilik oyunu farklı suç mahallerini temizleme ve zamanı yavaşlatmak, bölgedeki düşmanları ve ilgi çekici nesneleri vurgulamak için özel duyu hareketinin kullanılması üzerine odaklanıyor. 2022 yılının erken aşamalarında Nintendo Switch dahil tüm platformlara çıkması bekleniyor.

Blood of Heroes

Altı farklı kahraman arasından dövüşçümüzü seçerek savaşa girdiğimiz yakın dövüş odaklı multiplayer oyunun geliştiriciliğini Vizor Games üstleniyor. Oyun deneyimimiz her kahramanın daha fazla oynayarak geliştirilebileceği kendi becerileri ve yetenekleri üzerine şekillenecek.

Shadow of Conspiracy: Section 2

Hikaye odaklı, üçüncü ve birinci şahıs aksiyon rol yapma oyunu Shadow of Conspiracy: Section 2 için net bir çıkış tarihi verilmese de oyunun Playstation 5, Xbox Series X-S ve PC için geleceği Elysium Game Studio tarafından açıklandı.

FAR: Changing Tides

Frontier Foundry ve Okomotive tarafından 2022 yılında Nintendo dahil tüm platformlara gelmesi beklenen aksiyon-macera oyunu FAR: Changing Tides hakkında bazı detaylar paylaşıldı. FAR: Lone Sails'in oyuncular tarafından beğeni görmesi Changing Tides'ı daha da ilgi çekici kılıyor.

Loopmancer

2046 yılında Dragon City'de geçecek 3D aksiyon platform oyunu Loopmancer, göz kamaştırıcı haritalar ve etaplar, yüksek tempolu savaş ve yeniden doğuş döngüsüyle zevkli bir oynanış sunuyor. eBrain Studios tarafından geliştirilen oyun için henüz kesin bir çıkış tarihi verilmedi.

Soulstice

Fantezi aksiyon rol yapma oyunu severlerin göz atmak isteyebileceği Soultice için yayıncı Modus Games ve geliştirici Reply Game Studios tarafından 14 dakikalık oynanış videosu yayımlandı.

Kaynak: Playerbros

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