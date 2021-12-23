GAMER Yıllık İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

UŞAK (Habermetre) - Uşak İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) Yıllık İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Funda Kocabıyık başkanlığında yapıldı.

112 Acil Çağrı Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya Vali Funda Kocabıyık'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Muammer Balcı, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kurnaz, İlçe kaymakamları ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Toplantıyla ilgili bir değerlendirmede bulunan Vali Funda Kocabıyık "İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nin temel ilkesi acil durumlar öncesi, sırası ve sonrasını kapsayacak şekilde bütünleşik bir yönetim anlayışıdır. Bu anlamda, güvenlik ve güvenlik kaynaklı acil durumlarda olay öncesi, sırası ve sonrasında yürütülecek faaliyetlerin yer aldığı acil durum planlamalarını yapmak; buna ilişkin uygulama tedbirlerini almak ve tüm kurumların koordinasyonunu sağlamak önemlidir. Risk değerlendirmelerine dayalı olarak bütün durum ve ihtimalleri önceden tahmin etmek, planlı ve proaktif bir yaklaşımla oluşabilecek zararları en aza indirmek amacıyla yapacağımız toplantıya katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. " dedi.

Vali Funda Kocabıyık'ın açılış konuşmasının ardından İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü tarafından katılımcılara İl GAMER brifingi verildi.

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