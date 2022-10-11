Xbox Game Pass Geliri 2021 Yılında 2.9 Milyar Doları Geçti

Xbox Game Pass geliri 2021 yılında 2.9 milyar doları geride bıraktı. Microsoft'un oyuncu dostu abonelik hizmeti gelir raporlarında devasa sayılara ulaştı.

Microsoft'un uzun bir süredir yatırım yaptığı Xbox Game Pass meyvelerini vermeye başladı. Brezilya Ekonomik Savunma İdari Konseyi'nden gelen raporlar dünya devinin oyun dünyasındaki finansal başarısını gösteriyor.

Gelen raporlar doğrultusunda Xbox Game Pass geliri 3 milyar dolara ulaşmış gibi görünüyor. Oyun konsolları için abonelik hizmeti bağlamında Microsoft oldukça başarılı bir ivme yakaladı. Dev şirketin Xbox markası üzerinden elde ettiği gelir ise 16.28 milyar dolara ulaşmış durumda.

Geçtiğimiz süreçte Microsoft'un Activision Blizzard'ı satın alma süreci Brezilya'nın rekabet kurumu tarafından onaylandı. Call of Duty'nin Xbox'a özel bir oyun olma ihtimaline rağmen rakip Sony'nin hala rekabet şansı olduğunun altı çizildi.

Xbox Game Pass kütüphanesini sürekli olarak genişletmmeye devam eden Microsoft bu konudaki pek çok rakibini de geride bıraktı. Ekonomik Savunma İdari Konseyi'nin raporuna göre Nintendo geçtiğimiz yılda Nintendo Switch Online hizmetleri üzerinden 932 milyon dolarlık gelir elde etti. Sony'nin 2021 yılı içerisinde çevrimiçi PlayStation hizmetlerinden kasasını ne kadar doldurduğuna dair henüz bir bilgi yok.

Chivalry 2 Xbox Game Pass Kütüphanesine Eklendi

Xbox'un geçtiğimiz süreçte bünyesine kattığı yeni stüdyolar ise oldukça heyecan verici. Bununla beraber birçok oyunun ilk günden Xbox Game Pass kütüphanesinde sunulması da abonelik hizmetinin en sevilen yönleri arasında yer alıyor.

Süreç eğer bu şekilde devam ederse Microsoft'un Xbox Game Pass geliri konusunda daha başarılı bir ivme yakalayacağını söyleyebiliriz. 2021'de aylık yaklaşık 240 milyon dolar elde eden Xbox oyun kütüphanesini genişletmek için milyonlarca dolar harcıyor.

Firmanın Guardians of the Galaxy oyununu kütüphaneye eklemek için en az beş milyon dolarlık ödeme yaptığı tahminler arasında. Microsoft Xbox Game Pass kütüphanesine sevilen yapımları eklerken elini korkak alıştırmıyor. Görünüşe göre bu hamleler de finansal açıdan meyvesini vermiş gibi görünüyor.