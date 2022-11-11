Warzone 2 kaç GB? Call of Duty Warzone 2'nin boyutu belli oldu!

Lansmanına sayılı günler kala oynaması ücretsiz battle royale oyunu Call of Duty Warzone 2'nin dosya boyutu açıklandı. PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S ve PC için piyasaya sürülecek Warzone 2'nin dosya boyutu ne kadar? Warzone 2 kaç GB? İşte detaylar…

CALL OF DUTY WARZONE 2 KAÇ GB?

Call of Duty'nin oynaması ücretsiz yeni battle royale oyunu Warzone 2'yi oynayabilmek için cihazınızda 115 GB boş depolama alanı gerekmektedir.

WARZONE 2 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Warzone'un devam niteliğindeki oynaması ücretsiz battle royale oyunu Warzone 2, 16 Kasım Çarşamba günü saat 21.00'de lansman yapacak.