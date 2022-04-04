Video oyun geliştiricisinden Ukrayna'ya rekor bağış

Rusya'nın Ukrayna işgali ardından Ukrayna'daki savaştan etkilenen insanlara yardım etmek amacıyla oluşturulan kampanyada Epic Games'in geliştirdiği oynaması ücretsiz battle royale oyunu Fortnite'ta iki hafta boyunca yapılacak tüm harcamaların geliri Ukrayna'ya gideceği duyuruldu.

100 MİLYON DOLARDAN FAZLA BAĞIŞ TOPLANILDI

Epic Games'in oluşturduğu bağış kampanyası, 20 Mart tarihinden bu yana 100 milyon dolardan fazla bağış topladı. Fortnite mağazasından gerçek parayla satın alınan tüm eşyaların gelirleri Ukrayna'daki insani yardım kuruluşlarına gönderilecek.

İNSANİ YARDIM KURULUŞLARINA DAĞITILACAK

Popüler video oyun geliştiricisi ve dağıtımcısı Epic Games, yaptığı bağış kampanyasında iki hafta boyunca oyun içerisinden satın alınan tüm ürünlerden gelen gelirlerin Ukrayna'da savaştan etkilenen insanlar için insani yardım kuruluşlarına bağış yapacaklarını duyurdu.

BAĞIŞ YAPMAK İSTEMEYENLERE SEÇENEK SUNDU

Fortnite oyununa harcanacak tüm gelirlerin Ukrayna'ya gideceğini duyuran şirket, Ukrayna'ya bağış yapmadan satın alım gerçekleştirme isteyenlere 4 Nisan tarihine kadar Fortnite mağazasından gerçek parayla hiçbir şey satın almamalarını önerdi.