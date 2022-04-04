Video oyun geliştiricisinden Ukrayna'ya rekor bağış
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Popüler video oyun geliştiricisi ve dijital oyun dağıtımcısı Epic Games, 20 Mart tarihinde başlattığı Ukrayna yardım kampanyası, iki haftada 100 milyon dolardan fazla bağış topladı. Toplanan bağışlar Ukrayna'daki insani yardım kuruluşlarına bağışlandı.
Rusya'nın Ukrayna işgali ardından Ukrayna'daki savaştan etkilenen insanlara yardım etmek amacıyla oluşturulan kampanyada Epic Games'in geliştirdiği oynaması ücretsiz battle royale oyunu Fortnite'ta iki hafta boyunca yapılacak tüm harcamaların geliri Ukrayna'ya gideceği duyuruldu.
Epic Games'in oluşturduğu bağış kampanyası, 20 Mart tarihinden bu yana 100 milyon dolardan fazla bağış topladı. Fortnite mağazasından gerçek parayla satın alınan tüm eşyaların gelirleri Ukrayna'daki insani yardım kuruluşlarına gönderilecek.
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Popüler video oyun geliştiricisi ve dağıtımcısı Epic Games, yaptığı bağış kampanyasında iki hafta boyunca oyun içerisinden satın alınan tüm ürünlerden gelen gelirlerin Ukrayna'da savaştan etkilenen insanlar için insani yardım kuruluşlarına bağış yapacaklarını duyurdu.
Fortnite oyununa harcanacak tüm gelirlerin Ukrayna'ya gideceğini duyuran şirket, Ukrayna'ya bağış yapmadan satın alım gerçekleştirme isteyenlere 4 Nisan tarihine kadar Fortnite mağazasından gerçek parayla hiçbir şey satın almamalarını önerdi.
Sizce Türkiye, Ukrayna - Rusya savaşında garantör olmalı mı? #Rusya | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 31, 2022
Futbolcuların espor takımı kurmalarını destekliyor musunuz? #Futbol #Espor #Esports— GameGar (@gamegarcom) March 31, 2022