Valorant en iyi görüntü ayarları! Valorant FPS arttırma
Gamegar Haberleri
Riot Games'in oynaması ücretsiz popüler FPS oyunu Valorant'ta en iyi görüntü ayarlarını araştıran oyuncular, ayrıca Valorant'ta FPS arttırma yöntemlerini de araştırıyor. FPS oyunlarda ne kadar yüksek FPS alırsanız oyun oynama rahatlığınız da o kadar yükselecektir. Peki, Valorant en iyi görüntü ayarları neler? Valorant'ta FPS nasıl arttırılır? Detayları haberimizde…
FPS oyunu Valorant'ta oyuncular, en iyi görüntü ayarlarını merak ediyor. Düşük FPS alıyorsanız veya FPS'inizi daha yükseltmek için bu ayarları deneyerek Valorant'ta en iyi görüntü, grafik ayarlarına sahip olabilirsiniz. İşte detaylar…
VALORANT EN İYİ GÖRÜNTÜ AYARLARI
Valorant'ı açtıktan sonra sağ üstten ayarları açın ve aşağıdaki görüntü ayarlarını uygulayın.
GENEL
- Görüntü Modu: Tam Ekran
- Çözünürlük: 1920x1080 16:9 (En yüksek Hz'i seçin)
- Görüntü Boyutu Yöntemi: Doldur
- Pilde FPS'yi kısıtla: Kapalı
- Pilde Azami FPS: 60,0
- Menüde FPS kısıtlama: Kapalı
- Menüde Aazami FPS: 144,0
- Arka Planda FPS'yi kısıtla: Kapalı
- Arka Planda Azami FPS: 30,0
- FPS'yi Her Zaman Kısıtla: Kapalı
- FPS'yi Her Zaman Azamide Tut: 60,0
- NVIDIA Reflex Düşük Gecikme: Açık + Takviye
GRAFİK KALİTESİ
- Çok İzlekli Görselleştirme: Açık
- Materyal Kalitesi: Düşük
- Doku Kalitesi: Düşük
- Ayrıntı Kalitesi: Düşük
- Arayüz Kalitesi: Düşük
- Vinyet: Kapalı
- VSync: Kapalı
- Kenar Yumuşatma: Hiçbiri
- Eşyönsüz Filtreme: 1x
- Netliği Arttır: Arttır
- Deneysel Keskinleştirme: Kapalı
- Bloom: Kapalı
- Bozulma: Kapalı
- Atılan Gölgeler: Kapalı
NİTELİKLER
- İstemci FPS: Sadece Metin
- Sunucu Tick Oranı: Gizle
- Toplam Kare İşleme Hızı: Sadece Metin
- Boşta Geçen Süre: Gizle
- İşlemci (oyun) Süresi: Gizle
- Ekran Kartı (İşleme) Süresi: Gizle
- İşlemci (RHI) Süresi: Gizle
- Ağ Gidiş Geliş Süresi: Gizle
- Paket Kaybı: Sadece Metin
- Oyunda Görüntü Oluşturma Gecikmesi: Gizle
- Görüntü Oluşturma Gecikmesi: Gizle
Yukarıdaki ayarları yaptıktan sonra Ayarlar'dan çık dedikten sonra Valorant'ı tekrardan başlatın ve FPS'inizin arttığını göreceksiniz.