VALORANT Champions İstanbul'a Katılacak Takımlar Belirlendi

Son LCQ maçlarının da tamamlanması ile VALORANT Champions İstanbul biletini kapan bütün takımlar belirlendi!

Başta VALORANT hayranları ve takipçileri olmak üzere bütün espor dünyasının gözlerini diktiği etkinliklerden biri önümüzdeki ay İstanbul'da gerçekleşecek. Profesyonel VALORANT sahnesinde yılın en büyük etkinliği olan VALORANT Champions 2-18 Eylül tarihlerinde oynanacak maçlar ile VALORANT hayranlarının karşısına çıkacak.

Dünyanın dört bir yanından espor takımları en iyi olduklarını kanıtlamak ve rakiplerini alt etmek için VALORANT Champions'ta yer almayı hedefliyor. 16 takımdan oluşacak VALORANT Champions için 10 takım yıl içerisinde oynanan karşılaşmalardan topladıkları puanlar ile turnuva biletini kapmıştı. Geriye kalan 6 takım ise Last Chance Qualifier (LCQ) adı verilen bölgesel turnuvalar ile belirlendi. Tüm bölgelerde LCQ maçlarının tamamlanması ile sonunda VALORANT Champions İstanbul'da yer alacak tüm ekipler belirlendi. İstanbul biletini kapan tüm takımların listesini aşağıda görebilirsiniz.

Kuzey Amerika ->OpTic Gaming, XSET, 100 Thieves

EMEA ->FPX, Fnatic, Team Liquid

Asya Pasifik ->Paper Rex, XERXIA, BOOM Esports

Kore ->DRX

Brezilya ->LOUD

Latin Amerika ->Leviatán

Güney Amerika ->KRÜ Esports, FURIA Esports

Doğu Asya ->EDward Gaming

Japonya ->ZETA DIVISION

Henüz VALORANT Champions'ın gerçekleşeceği yer ve bilet bilgileri gibi detaylar Riot Games tarafından paylaşılmış değil. Seyirciye açık olarak gerçekleştirilecek etkinlik hakkında bu tarz detayların çok yakında paylaşılması bekleniyor. Konu hakkında detaylar ortaya çıktıkça sizlerle paylaşıyor olacağız.