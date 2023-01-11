Riot Games'in oynaması ücretsiz popüler FPS oyunu Valorant'ta oyuna giriş yapmak isteyen oyuncular bakım hatası ile karşılaşmaktadırlar. Peki, Valorant bakım ne zaman bitecek? Detayları haberimizde…

Valorant oyuncuları "Valorant bakım ne zaman bitecek?" şeklinde araştırmalar yapmaktadır. Yeni güncelleme geleceği zaman ve suistimal edilen hataların giderilmesi üzerine Valorant'ta bakımlar yapılmaktadır. Peki, Valorant bakım ne zaman bitecek? İşte detaylar…

VALORANT BAKIM NE ZAMAN BİTECEK?

Valorant bakımı 11 Ocak itibarıyla tamamlanmıştır ve oyuna girmenizi engelleyecek herhangi bir bakım sorunu bulunmamaktadır.

VALORANT 6.0 GÜNCELLEME DETAYLARI

VALORANT 2023'e hoş geldiniz. Yeni bir harita da dahil olmak üzere Bölüm 06 Kısım 01'de gelen yeniliklere göz atın.

Split bazı değişikliklerle oyuna dönüyor, kademe puanlarında değişikliğe gidiliyor ve kaplama stilleri artık favori olarak seçilebiliyor.