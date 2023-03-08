Valorant 6.04 yama notları paylaşıldı! Gekko oyuna eklendi

Riot Games'in oynaması ücretsiz FPS nişancı oyunu Valorant'ın bölüm 6 kısım 2'nin 6.04 yamasıyla beraber yeni öncü ajan Gekko, Oni v2.0 kaplama ve yeni savaş bileti oyuna eklendi. Bunların yanı sıra güncellemede performans güncellemesi ve hata giderilmelerine yer verildi.

Valorant'ın merakla beklenen yeni güncellemesi nihayet duyuruldu. Ajan ve performans güncellemelerine yer verilen yama notlarında ajan, oynanış sistemleri ve performanstaki hatalar giderildi.

VALORANT'IN YENİ AJANI GEKKO OYUNA EKLENDİ

Los Angeles çocuğu Gekko yaratıklardan oluşan belalı tayfasına liderlik etmekte. Gekko'nun tayfası ileri atılarak düşmanların başına bela olur. Sonrasında Gekko onları toplar ve birlikte tekrar bela olacak düşman aramaya koyulurlar.

VALORANT GEKKO YETENEKLERİ

Q – KANKUŞ

Kankuş'u KUŞAN. Kankuş'u düşmanları arayıp bulmak üzere göndermek için ATEŞ ET. Kankuş gördüğü ilk düşmana doğru sersemletici bir patlama oluşturur. Kankuş'un Spike'ı yerleştirmesini ya da imha etmesini sağlamak için bir Spike bölgesine ya da yerleştirilmiş bir Spike'a nişan alırken ALT. ATIŞ'a bas. Spike'ı yerleştirmek için Gekko'nun Spike'ı almış olması gerekir. Kankuş süresi dolduğunda pasif bir küreye dönüşür. Onu geri almak ve kısa bir bekleme süresinin ardından bir Kankuş yükü daha edinmek için küreyle ETKİLEŞİME GİR.

E – ŞAŞKIN

Şaşkın'ı KUŞAN. Şaşkın'ı fırlatmak için ATEŞ ET. Şaşkın görüşüne giren düşmanlara plazma atar. Plazmanın isabet ettiği düşmanlar kör olur. Şaşkın süresi dolduğunda pasif bir küreye dönüşür. Onu geri almak ve kısa bir bekleme süresinin ardından bir Şaşkın yükü daha edinmek için küreyle ETKİLEŞİME GİR.

C – POFUDUK TARLASI

Pofu'yu KUŞAN. Pofu'yu bomba gibi fırlatmak için ATEŞ ET. Alçaktan fırlatmak için ALT. ATIŞ'a bas. Pofu indiği yerde büyük bir alana yayılır ve kısa bir gecikmeden sonra patlar.

X – ZORBA

Zorba'yı KUŞAN. Zorba'nın zihnine girerek onunla düşman bölgesinde gezinmek için ATEŞ ET. Zorba'nın ileri atılıp patlayarak küçük bir alandaki düşmanları alıkoyması için ETKİNLEŞTİR. Zorba süresi dolduğunda pasif bir küreye dönüşür. Onu geri almak ve kısa bir bekleme süresinin ardından bir Zorba yükü daha edinmek için küreyle ETKİLEŞİME GİR. Zorba yalnızca bir kere geri alınabilir.

PERFORMANS GÜNCELLEMELERİ

İş parçacığı senkronizasyonu giriş gecikmesini azaltacak şekilde güncellendi.

Giriş gecikmesi aşağıdaki koşulları sağlayan oyuncular için yaklaşık 1 kare iyileştirildi.

NVIDIA Reflex/AMD Anti-Lag kapalı olmalı.

Çok izlekli görselleştirme açık olmalı.

VSYNC açık olmalı.

HATALAR

Ajanlar

Sage'in Bariyer Küresi'nin güçlenirken hasar alması halinde güçlendirme sonunda bu esnada aldığı hasarı yok sayıp canını tamamen doldurmasına neden olan bir hata giderildi.

Oynanış Sistemleri

Sova'nın Baykuş Dron'u gibi Lotus'taki kapılarda döndüğü esnada diğer oyuncuları iten yeteneklerin kapı durduktan ya da oyuncular kapının alanından çıktıktan sonra bile oyuncuları itmeye devam etmesine neden olan bir hata giderildi.

Performans