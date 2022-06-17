VALORANT 5.0 Yama Notları Açıklandı

VALORANT 5. Bölüm 1. Kısım güncellemesi ile gelecek olan 5.0 yaması ajanlara ve haritalara dair bazı hataları düzeltmekle beraber Pearl adında yeni bir harita ve Yücelik adında, Elmas ve Ölümsüzlük kademelerinin arasında bulunan yeni bir kademe ekliyor. Eklemelerin yanında aynı zamanda uzun süredir bizimle olan Split haritasına da geçici bir süreliğine veda edeceğiz gibi gözüküyor.

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VALORANT, 5. Bölüm, her bölüm gibi büyük bir güncelleme ve fazlasıyla yenilikler barındırıyor. Yenilikler ise şu şekilde:

Harita Güncellemeleri

Pearl haritası, 2 hafta boyunca özel eşleştirme sırası ile oynanabilir olacak.

Split haritası dereceli ve derecesiz harita havuzundan geçici süreliğine kaldırılacak, haritanın dönüşünün ne zaman olduğu bilinmiyor.

Yeni harita Pearl, diğer yeni haritalarda gördüğümüz gibi 2 haftalığına özel bir eşleşme sırası ile erişilebilir olacak. Oyuncular bu süre içinde harita rekabetçi havuzuna girmeden önce haritayı tanıyabilecekler. Uzun zamandır bizimle olan Split haritasının bizden ayrılmasının nedeni ise Riot'un birbirinden farklı ancak çok büyük olmayan bir harita havuzu istemesinden kaynaklanıyor. Detaylı bilgileri Riot'un paylaştığı harita havuzu değişiklikleri makalesinden öğrenebilirsiniz.

Yeni Silah Koleksiyonu

VALORANT 5. Bölüm ile gelecek olan Kaos Başlangıcı seti Vandal, Operator, Shorty, Stinger ve çift elle kuşanılmış bir kılıç ile karşımıza çıkıyor.

Rekabetçi Güncellemeleri

Elmas ile Ölümsüzlük kademelerinin arasına "Yücelik" adında yeni bir kademe eklendi.

Yeni Yücelik kademesinin eklenmesiyle ne zaman kademe düşeceğinizi belirleyen MMR hedefleri de değişti. Ölümsüzlük 1/2/3 ve Radyant kademelerinin MMR hedefleri yükseldi.

Bu hedefler, "bu kademeye çıkmak için X MMR değeriniz olmalı" şeklinde karşınıza çıkıyor. MMR hedefleri, Kademe Puanı (KP) kazanımlarınızı belirleyip kademenizin MMR değerinizle uyuşmasını sağlar. Bu da demek oluyor ki Yücelik kademesinin altındaki oyuncular kademe atlayacak.

Yücelik kademesi için grup kısıtlamaları, Yücelik kademesindeki oyuncunun 3 kademe altı veya üstü olarak ayarlandı.

En yüksek yerleştirme kademesi Yücelik 1'e yükseldi (önceden Elmas 1'di).

Beşli gruplardaki %25 oranında KP kısıtlaması artık Ölümsüzlük 1'den itibaren geçerli (önceden Elmas 3'tü).

Tekli/çiftli/5'li grup kısıtlamaları artık Ölümsüzlük 1'den itibaren geçerli (önceden Elmas 3'tü).

Elmas 3 ve üzeri kademedeki oyuncular daha önceden yalnızca tekli, çiftli ve 5'li olarak oynayabiliyordu. Bu kısıtlama artık Ölümsüzlük 1'den itibaren geçerli.

Yeni bir kademe ekleyerek beşli gruplardaki KP kısıtlaması ve tekli/çiftli grup kısıtlamalarını Ölümsüzlük kademesinden itibaren geçerli olacak şekilde düzenlendi.

Yeni kademenin ismiyle aynı olduğu için Sage'in ajan kontratındaki 8. aşama ödülünün ismi "Gözü Pek" olarak değiştirildi

Hatalar

Haritalar

Oyuncuların Haven haritasında bulunan A Bahçe'deki bir duvara sprey basmasını engelleyen hata giderildi.

Ajanlar

Jett'in Rüzgar Gibi yeteneği esnasında silah kuşanmasına olanak sağlayan hata giderildi.

Sova'nın Keşif Oku veya Fade'in Musallat yetenekleriyle açığa çıkarılan ajanların mini harita üzerinde bazen kısa süreliğine yanlış bir konumda görünmesine sebep olan hata giderildi.

Chamber'ın Keskin Tarz yeteneğiyle nişan alırken dürbün efektinin bazen kaybolmasına sebep olan hata giderildi.

Oyun Sistemleri

Bir Ulti puanı küresi ele geçirmenin veya Spike'ı maksimum mesafede imha etmenin, gösterge ve ilerleme çubuğundaki animasyonların titremesine sebep olan hata giderildi.

Oyuncunun karşılaşma sırasında bağlantısı kopar ve yeniden bağlanırsa ilerleme çubuğu göstergesinin güncellenmemesine sebep olan hata giderildi.

Bazı silahlarda yanlış hızda kuşanma animasyonunun gösterildiği ve bu nedenle ateş ederken yanlış görünmesine sebep olan hata giderildi. Bu hatadan etkilenen bazı durumlar şunlardı:

Cypher'ın Gizli Kamera'yı kullanmayı bırakması.

Ulti puanı kürelerinin ele geçirilmesi.

Spike'ı yerleştirmenin iptal edilmesi ve tamamlanması.

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