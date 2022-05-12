Twitch yayıncısı Amouranth'tan 1 milyon dolarlık Amazon satın alımı

Twitch'te hot tube, ASMR ve sohbet yayınları yapan popüler kadın yayıncı Amouranth, yaptığı milyonluk yatırımlara bir başkasını ekledi ve takipçilerine duyurdu.

BİR MİLYON DOLAR DEĞERİNDE SATIN ALIM

Popüler canlı yayın platformu Twitch'te 5,4 milyon takipçiye sahip olan Amouranth, aylık milyonlarca dolar kazandığı biliniyor. Yayıncının geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise yayınlarını açtığı sitenin sahibi olduğu Amazon şirketinden 1 milyon dolar değerinde hisse satın aldı.

500 ADET AMAZON HİSSESİ ALDI

Amouranth'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yaklaşık 2 bin dolardan 500 adet Amazon hissesi satın aldığını duyuran Amouranth, satın alımın 1 milyon 84 bin dolar tuttuğunu açıkladı.

YATIRIMLARINA BİR YENİSİNİ EKLEDİ

Twitch yayıncılığı dışında yaptığı yatırımlar ile dikkat çeken yayıncı, geçtiğimiz aylarda 10 milyon dolara 7-Eleven mağazası, 110 bin dolara benzin istasyonu ve birkaç kez ise milyon dolarlara hisse satın aldı. Şimdi ise bunlara bir yenisi daha ekleniyor.