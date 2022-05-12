Twitch yayıncısı Amouranth'tan 1 milyon dolarlık Amazon satın alımı
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Popüler Twitch yayıncısı Amouranth kullanıcı adlı Kaitlyn Siragusa, bir milyon dolarlık yeni yatırımını takipçilerine duyurdu. Daha önce de birkaç kez milyon dolarlık yatırım yaptığını duyuran Amoraunth, Twitch'in sahibi Amazon'dan 1 milyon dolarlık hisse satın aldı.
Twitch'te hot tube, ASMR ve sohbet yayınları yapan popüler kadın yayıncı Amouranth, yaptığı milyonluk yatırımlara bir başkasını ekledi ve takipçilerine duyurdu.
Popüler canlı yayın platformu Twitch'te 5,4 milyon takipçiye sahip olan Amouranth, aylık milyonlarca dolar kazandığı biliniyor. Yayıncının geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise yayınlarını açtığı sitenin sahibi olduğu Amazon şirketinden 1 milyon dolar değerinde hisse satın aldı.
Amouranth'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yaklaşık 2 bin dolardan 500 adet Amazon hissesi satın aldığını duyuran Amouranth, satın alımın 1 milyon 84 bin dolar tuttuğunu açıkladı.
Twitch yayıncılığı dışında yaptığı yatırımlar ile dikkat çeken yayıncı, geçtiğimiz aylarda 10 milyon dolara 7-Eleven mağazası, 110 bin dolara benzin istasyonu ve birkaç kez ise milyon dolarlara hisse satın aldı. Şimdi ise bunlara bir yenisi daha ekleniyor.