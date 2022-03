The Witcher 4, tek bir platforma özel olmayacak

Witcher Game'in duyurusunun altında yapılan yorumlarda oyunun "Umalım da Epic'e özel bir yıl olarak bitmesin" ifadelerine yer verilmesinin ardından Witcher Game, oyunun tek bir mağazaya özel olmayacağını belirtti.

THE WITCHER 4 EPIC STORE'A ÖZEL OLMAYACAK

Stüdyo, oyunun hangi platformlarda piyasaya sürüleceğini tam olarak onaylamamış olsa da, en azından oyunun PC oyuncuları için özel olarak Epic Games Store'a çıkmayacağı biliniyor. The Witcher 4'ün Steam ve CD Projekt Red'in kendi platformu GOG gibi vitrinler yerine yalnızca Epic Games'e sunulacağı iddiaları resmi The Witcher Twitter hesabı tarafından yalanlandı.

CD Projekt Red'in yeni The Witcher oyununun Unreal Engine 5 ile geliştirileceğinin de duyurulmasıyla Epic Games düşünceleri bir hayli yükseldi. CD Projekt Red, "The Witcher video oyunları serisinin bir sonraki bölümünü şu anda geliştirilmekte olduğunu ve seri için yeni bir destan başlatan bir sonraki bölümü duyurmaktan mutluluk duyarız" dedi. "ReDengine'den Unreal Engine 5'e geçerken Epic Games ile çok yıllık stratejik bir ortaklığa başlarken bu heyecan verici bir an."