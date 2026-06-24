Jürgen Klopp'tan Türkiye'nin vedası hakkında açıklama

Alman teknik direktör Jürgen Klopp, A Milli Takım’ın Avustralya ve Paraguay mağlubiyetlerinin ardından FIFA 2026 Dünya Kupası’na veda etmesini yorumladı.

''GERÇEKTEN ÇOK ÜZGÜNÜM''

Magenta TV’ye konuşan Klopp, Türkiye’nin beklentileri karşılayamadığını belirterek, ''Gerçekten çok üzgünüm. Yıllar içinde birçok Türk arkadaş edinme fırsatım oldu ve şu anda ne kadar büyük bir acı yaşadıklarını çok iyi biliyorum. Turnuvaya nasıl bir coşku ve beklentiyle başladıklarını da biliyorum.'' dedi.

''BASKI İNANILMAZ DERECEDE BÜYÜKTÜ''

Klopp, Türkiye’nin elenmesindeki en önemli etkenlerden birinin baskı olduğunu ifade edip, ''Üzerlerindeki baskı inanılmaz derecede büyüktü. Bir şeyi çok fazla istediğinizde, bazen onun arkasındaki asıl planı unutursunuz. Hücumda ne yaparsanız yapın, savunma güvenliğini de elden bırakmamanız gerekir. Ancak o zaman sahada özgür olabilirsiniz. Türkiye bunu başaramadı.'' değerlendirmesini yaptı.