The Witcher 3 Yeni Nesil Sürümü ile Gelen Yenilikler Açıklandı

The Witcher 3'ün nihai ve yeni nesil sürümüyle Geralt bir kez daha kılıcını kuşanmaya hazırlanıyor!

Aralık ayında çıkacak The Witcher 3 yeni nesil sürümünde yer alan yenilikler ve geliştirmeler detaylandırıldı.

CD Projekt Red düzenlediği canlı yayınla The Witcher 3'ün nihai ve yeni nesil sürümü olan The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition ile gelen yenilikler hakkında bilgi verdi. PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X|S platformları için 14 Aralık'ta çıkacak yeni versiyona oyuna sahip olanlar ücretsiz erişebilecekler.

The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition beraberinde birçok teknik iyileştirmenin yanı sıra yeni içerikler de getiriyor. Öncelikle, görsel anlamda daha iyi hale getirilen oyundaki tüm dokular artık daha yüksek çözünürlükte. Özellikle çimen gibi yeşil alanların dokuları tamamen yeniden tasarlanarak daha gerçekçi hale getirilidi. Konsollarda oyun artık PC'deki ultra grafik ayarına yakın olacak. Ek olarak, tüm oyundaki ışıklandırmalar gerçek zamanlı ışın izlemeli global illumination (RT-GI) ile çok daha iyi gözükecek.

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Bunun ötesinde, oyun tüm platformlarda ray-tracing (ışın izleme) teknolojisini destekleyecek. Konsollarda bu özellik açıkken sadece 30fps olarak oynanabilecek fakat PC'de sınır olmayacak. Öte yandan, NVIDIA'nın DLSS ve AMD'nin FSR teknolojileri de oyunda yer alacak ve böylecel daha iyi bir çözünürlük sunacak. Konsollarda "Performans" modu ile 60fps olarak oynanabilecek, "Kalite" modu ise daha yüksek çözünürlüğün yanı sıra RT-GI ve FSR 2 içerecek.

Oyunda detaylı bir fotoğraf modu yer alacak. Ayrıca, yeni bir kamera açısı seçeneği ile oyun boyunca Geralt'ı omuz hizasından ve daha yakından kontrol etmek mümkün olacak. Benzer şekilde, yeni bir ayar ile Geralt'ın hareket hızında oyuncuya daha çok kontrol sağlayan yeni yürüme ve koşma seçenekleri sunulacak.

Oynanışta getirilen bir diğer iyileştirme ise Sign yeteneği kullanırken artık dövüş esnasında büyü seçme ekranına ihtiyaç duymadan tetik butonuna basılı tutarak oyunu duraksatmadan Sign yeteneklerinin her birini kullanmak mümkün olacak.

Atlyazı boyutunun artık büyütebilecek. Ara sahnelerde oyun duraklatılabilecek. Mini haritayı ve diğer ekran göstergelerini tamamen kapatarak oynamak mümkün olacak. Ayrıca yeni filtreleme seçeneği ile haritadaki ikonlar ve tamamlanmış içeriklerin ikonları gizlenebilecek.

Yeni içerikler açısından, The Witcher 3 yeni nesil sürümündeki yenilikler arasında Netflix'in Witcher dizisinden esinlenerek hazırlanan bir görevin yanı sıra yeni kılıçlar, zırhlar ve eşyalar oyunda bulunacak. Aynı şekilde Dandelion için de yeni bir kostüm olacak.

Tüm platformlarda çapraz kayıt ve çapraz ilerleme desteği sağlanacak. PS5 versiyonunda DualSense'e özel ayarlanabilir tetik ve dokunsal geri bildirim teknolojisi desteklenecek.

CD Projekt Red, The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition hakkında önümüzdeki haftalarda tüm yama notları dahil daha fazla bilgi paylaşacağını da belirtti.